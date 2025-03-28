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美洲獅戰隊-北加州大罷免活動 3月29日登場

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為聲援台灣公民民主運動，關心台灣民主憲政發展的美國台灣人士自發組成的「台美聯罷工作站」，3月初成立以來，已在美國各地舉辦超過30場罷免連署活動。「台美聯罷工作站」主辦的「美洲獅戰隊-北加州大罷免活動」將於3月29日上午11時在Cupertino Community Hall舉行，屆時也有收連署書的服務。

「台美聯罷工作站」旗下的「美洲獅戰隊」正積極於矽谷、洛杉磯、西雅圖、休士頓、紐約、芝加哥、波特蘭等美國各大城市推動連署，已有數千位民眾熱情響應，其他城市亦積極加入連署行列。

為便利美國地區台灣民眾參與罷免連署，「台美聯罷工作站」除設立官方PO BOX信箱，代收台灣35個罷團連署書，並將連署書寄回台灣，同時與Line知名事實查核工具「美玉姨」開發者Carol獨家合作，推出連署神器，網站：www.Taiwan-88.com，方便民眾查詢戶籍、選區立委及列印連署表格，簡化連署流程。

「台美聯罷工作站」提醒，目前僅授權官方PO BOX信箱及認證的友善商店接收連署書。為保障民眾個資安全，請勿相信任何未經認證的個人或組織。參與經官方認證的活動，方能確保安全。本次活動將是北加州地區重要的罷免連署活動，現場也將收連署書，歡迎有興趣的台灣僑胞參與。

時間：3月29日上午11時。

地點：Cupertino Community Hall（10350 Torre Ave, Cupertino, CA 95014）。

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