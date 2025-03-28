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柏克萊咖啡店推稀有雲南咖啡 具東亞風味 受關注

編譯組╱綜合報導
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灣區出現了這種產地出人意料的稀有雲南咖啡。示意圖。（取自Pexels）
灣區出現了這種產地出人意料的稀有雲南咖啡。示意圖。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，柏克萊Masterpiece Coffee咖啡店的飲品具有令人驚訝的東亞風味，這是因為飲料中最重要的成分來自亞洲，而不是通常的非洲或拉丁美洲。中國南部山區省份雲南省以其古老的茶園而聞名，該省的咖啡在灣區受到了一些關注。

聖荷西的Chromatic Coffee是灣區最早推出雲南咖啡的咖啡店之一；舊金山的Paper Son Coffee也有來自柏克萊烘焙商Hydrangea Coffee的雲南咖啡。

在Masterpiece Coffee，香甜可口的咖啡既有懷舊風味，又不乏現代氣息。店主兼烘焙師 Young Sun說：「你可以在鹹蛋羹等糕點和點心中找到同樣的口味組合。」

Sun使用的是單一產地的雲南咖啡，他將其烘焙成中輕口味，呈現出巧克力紅糖的風味，水洗咖啡豆還帶有一絲柑橘酸味。

五年前，Sun開始嘗試從中國採購咖啡，但要麼無法大規模採購，要麼與其他特級原產地咖啡相比品質不佳。去年，他得知總部位於雲南普洱市、美國基地位於堪薩斯州的Torch Coffee公司在美國本土銷售雲南咖啡。他下了訂單，並快速推動Masterpiece Coffee的開業。開業將近一年，Sun說生意一直不錯。

Torch Coffee的首席烘焙師兼質量分級師Moses Park說，來自中國的咖啡近來取得了長足的進步。但最近對中國進口商品全面徵收關稅，預計會抬高中國咖啡的價格。Park說下一批雲南咖啡將很快裝船出口到美國，他們正屏息靜觀事態發展。

從歷史上看，中國咖啡一直是作為國內消費的商品來種植的，但人們對咖啡的興趣日益高漲，刺激了特色咖啡的快速發展。根據2021年的一項調查，上海咖啡館的數量比東京還要多，而東京一直被認為是世界咖啡之都。

根據美國農業部（United States Department of Agriculture）的一份報告，中國的咖啡消費總量在過去10年裡猛增了150%。中國是世界上人口第二多的國家，擁有強大的中產階級經濟，是少有的能夠維持本土咖啡產業的生產國。

一流的中國咖啡在進入灣區之前，已經在國外獲得了冠軍。澳洲和日本的特色咖啡巨頭，近年來都在烘焙雲南咖啡。

在舊金山的Paper Son，店主Alex Pong說，Hydrangea Coffee公司在柏克萊烘焙的雲南咖啡在社交媒體上發布消息後，很快就銷售一空。種植工藝和加工技術方面的快速進步，使雲南主要種植的Catimor等口味純正的咖啡品種的風味得到發展，帶來很多複雜的味道，誕生了優質咖啡。

灣區 舊金山 柏克萊

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