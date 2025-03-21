靜宜情深40載 北加校友會師生同聚

黃安利會長（中）在記者會中介紹流程。（記者龔玥╱攝影）

靜宜大學校友會將於3月30日晚上5時，在佛斯特市皇冠假日酒店舉辦成立40周年年會和籌款晚會，活動主題為「40一支花，靜宜心堅守情鑽石之光40載」。

會長黃安利日前在記者會表示，自1985年由金海妮創辦校友會以來，經過17位歷屆會長及團隊的努力，加上廣大校友與師長的支持，北加 校友會已經穩健發展至今。今年的年會母校校長林思伶將率領四位師長，專程從台灣遠道而來，親自參與這場盛會，象徵著母校對北加州 校友的關心與重視，也進一步加強了海內外校友之間的聯繫，體現出靜宜人堅守初心、情誼深厚的精神。

當晚的活動內容豐富多元，不僅是一場校友聯誼的盛宴，更是一場音樂、舞蹈、歷史與文化交織的慶典。校友會精心策畫了一系列精彩節目，包括古箏表演、彩票抽獎，舞蹈表演，還特別邀請律師邱彰，透過真人真事說真話口述歷史。此外，南加州「民歌王子」江文山將搭配愛久久樂隊，帶來「迷你灣區 民歌50」表演，以經典民歌串燒喚起眾多校友的青春回憶。晚宴現場還將為每位來賓準備伴手禮，讓大家帶回這份珍貴的紀念。

北加校友會成立於1985年。靜宜大學創辦人是美國主顧會修女蓋夏姆姆(Sister Marie Gratia Luking)，中文名為陸靜宜。1956年「靜宜女子英語專科學校」正式於教育部立案，1963年因辦學績優獲准改制為「靜宜女子文理學院」。隨著學生人數大幅增長，於1987年遷校到沙鹿。1989年改制為「靜宜女子大學」。1993年更名為「靜宜大學」(Providence University)，開放招收男學生。北加校友會除積極參與僑社的公益活動外，還會以母校的名義舉辦校友聯誼活動。