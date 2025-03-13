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矽谷電影節 展映華人班底製作AI電影「小丑」 效果震撼

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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「小丑」使用Midjourney、Runway、Autodesk等人工智慧工具製作。（取自「小丑」視頻）
「小丑」使用Midjourney、Runway、Autodesk等人工智慧工具製作。（取自「小丑」視頻）

矽谷最大的電影節Cinequest電影節11日晚間在聖荷西市歷史悠久的加州劇院開幕。本次電影節從3月11日持續到23日，有來自全世界和美國本土的110部電影首映。電影節以「美國最幸運的男人（The Luckiest Man in America)」作為開幕影片。同時展映了由全華人班底製作的獲獎AI影片「小丑（ Clown)。」

「小丑」由蔣山山 （Shanshan Jiang，音譯)編劇、執導和製片，程傑西（Jessy Cheung， 音譯）編輯，在兩周前剛剛獲得2025年MIT AI電影節地最佳影片獎。

全片使用Midjourney、Runway、Autodesk等人工智慧工具製作，超現實地融合了真人表演和人工智慧生成畫面。在三分多鐘的時間裡，講述了一個極具天賦的小丑在追求觀眾的認同過程中是如何逐漸喪失自我的。影片中小丑演員不斷變換自己的表演程式，造型甚至個性來迎合觀眾捉摸不定的口味，不同表演的台詞。現實在這一過程中逐漸消融。

電影節現場場專業人士認為，「小丑」令人震撼的視覺效果表現出在動作、敘事和個體身分方面的思考，是在自我表達和屈從之間詩意地起舞。影片的鏡頭感非常流暢，不僅捕捉到小丑的表演，還拍到湧動的人流，機器枯燥的節奏，以及構成其世界的無聲的數字傳送。

通過實驗性的視覺效果和生動的電影語言，影片捕捉到小丑陷入身分危機，質疑自己究竟是否是自己藝術的創造者，還是只是一個眾人期待的玩偶。在影片最後，她必須抉擇是重拾自我，還是永遠消失在表演之中。

此外，今年電影節今年主推的影片中還包括兩部華語電影。其一是華裔導演周紹文（Shawn Chou)執導、張靜初主演，著名華裔演員鄭肯（Ken Jeong)、盧燕（Lisa Lu)等出演的「虎媽幫（Tiger Mom)。」

導演周紹文曾說：「我太了解她們（虎媽）了。因為我自己就是華裔移民，我和大多數亞裔朋友都是在『虎媽』的教育下長大的。」

另外一部是作家虹影自編自導的「月光武士（Moonlight Warrior)。」講述了12歲少年小明受傷住院，認識美貌的護士佳惠。小明為遭受丈夫家暴的佳惠打抱不平，從此改變三人命運的故事。

華裔 人工智慧 AI

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