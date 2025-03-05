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灣區中文K歌擂台賽歡樂登場 用歌聲唱出中文學習成果

記者王日芯╱聖荷西報導
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傅其俊、莊雅淑、李漢文、阮昭雄與李娜亞為得獎者哈大沙（中）頒獎。(記者王日芯╱攝影)
傅其俊、莊雅淑、李漢文、阮昭雄與李娜亞為得獎者哈大沙（中）頒獎。(記者王日芯╱攝影)

由北加州中文學校聯合會主辦、中華民國僑務委員會贊助的2025年K歌擂台大賽，於日前在金山灣區僑教中心登場。來自灣區各中文學校的學生輪番上台，以悅耳歌聲展現中文學習成果。現場洋溢歡樂氣氛，宛如一場音樂嘉年華。

北加州中文學校聯合會會長李娜亞的孩子也參與了比賽。(記者王日芯╱攝影)
北加州中文學校聯合會會長李娜亞的孩子也參與了比賽。(記者王日芯╱攝影)

參賽學生盛裝打扮，個個神采奕奕，期待在舞台上大展身手。多功能廳內，家長、老師與親友熱情應援，掌聲與歡呼聲此起彼落。參賽曲目內容豐富多元，包括經典中文老歌、流行歌曲及兒歌，充分展現學生對中文文化的理解與熱愛。

本次比賽設有個人組和雙人組，並首度鼓勵學生與同學、親人或老師搭檔參賽。參賽者年齡層橫跨小學至高中，演唱曲目涵蓋經典中文流行歌曲、兒歌及民謠。參賽學生各展所長，有獨唱者以清亮嗓音打動全場，贏得熱烈掌聲；雙人組搭檔合唱默契十足，展現團隊合作精神；還有學生自彈自唱，透過吉他伴奏為表演增添個人特色。

學生不僅用歌聲詮釋歌曲，還搭配舞蹈與肢體動作，讓表演更加生動活潑。現場評審表示：「孩子們的歌聲流露出對中文的熱愛與自信，這正是舉辦比賽最大的意義。」

比賽評審團由專業音樂老師及中文教育工作者組成，從歌聲及音準（70%）、中文發音（20%）及台風（10%）三方面進行評分，確保結果公正客觀。

評審黃金仁說：「這不僅是一場歌唱比賽，更是一個展現語言學習成果的舞台。他們都表現得非常出色。通過這樣的比賽，孩子們不僅能提升自信，還能在音樂的陪伴下更深入地學習中文、理解中華文化。」

比賽結果於當天揭曉，小學組冠軍由陳品如奪得，中學組冠軍為戴呈曦，高中組冠軍由唐如婳獲得，雙人組及TCML組的第一名則均由哈大沙拔得頭籌。

僑委會副委員長阮昭雄現場獻唱。(記者王日芯╱攝影)
僑委會副委員長阮昭雄現場獻唱。(記者王日芯╱攝影)
由北加州中文學校聯合會主辦、中華民國僑務委員會贊助的2025年K歌擂台大賽，在金...
由北加州中文學校聯合會主辦、中華民國僑務委員會贊助的2025年K歌擂台大賽，在金山灣區僑教中心登場。(記者王日芯╱攝影)

頒獎典禮特別邀請中華民國僑務委員會副委員長阮昭雄出席並頒獎。他即興獻唱歌曲助興，掀起現場高潮，贏得掌聲。僑教中心主任莊雅淑、僑教中心僑務秘書許彩鳳及處長夫人雲雯蓁等來賓也到場支持，與世界日報總經理李銘濱一同為優勝學生頒發獎項。

阮昭雄表示，中文歌曲不僅能幫助學生加速學習中文，還能透過音樂認識台灣文化，拉近與故鄉的距離，僑委會將持續支持此類中文教育活動。

北加州中文學校聯合會表示，今年設計的雙人組競賽，希望讓學生與親人、朋友或老師一同參賽，透過音樂拉近彼此距離。比賽不僅培養學生的中文語言能力，也幫助他們克服怯場，建立自信。

僑委會副委員長阮昭雄為獲獎學生頒獎。(記者王日芯╱攝影)
僑委會副委員長阮昭雄為獲獎學生頒獎。(記者王日芯╱攝影)

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