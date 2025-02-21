華人音樂教師協會迎新聚會 揭曉音樂比賽計畫

北加州華人音樂教師協會舉辦活動。（記者龔玥／攝影）

北加州華人 音樂教師協會18日舉辦迎新活動，並公布2025年音樂會及美國國際音樂大賽（USIMC）計畫。協會理事長董冬冬、會長胡道遠及李玲、鄧文博、江嘉瑞等人出席，與眾多音樂教育工作者、青年音樂才俊及音樂愛好者齊聚一堂。

協會為最近過生日的成員慶祝生日。（記者龔玥／攝影）

北加州華人音樂教師協會成立至今已33年，現擁有逾百名華人專業音樂家，涵蓋鋼琴、弦樂、聲樂、作曲及中國傳統樂器等。身為非營利組織，協會長期推廣音樂教育、藝術交流及學術研討，為灣區 音樂學子及教育者搭建互動平台，提升華人音樂家在國際舞台的能見度。

USIMC作為協會最具代表性的年度活動，已成功舉辦逾30屆，吸引來自世界各地青年人才競逐。今年協會成立的美國國際音樂基金會持續支持賽事，由基金會主席李玲和大賽執行長江嘉瑞負責規劃，並邀請灣區慈善家周岳憲擔任籌款委員會主委。

2025年USIMC將於8月16、17日在聖荷西Christian Valley School音樂系舉行。大賽評審陣容堅強，包括新英格蘭音樂院資深教授Victor Rosenbaum、國際知名男低音歌唱家陳佩鑫及舊金山歌劇院樂隊小提琴家Dawn Harms。

比賽項目涵蓋鋼琴、弦樂、聲樂、中國樂器、吉他與木琴，並特別設立青少年藝術家獎、中國作品演奏獎及特定作曲家獎。報名時間為5月1日至6月5日，參賽者可至官網www.USIMC.org報名。

協會亦將於4月26日在聖塔克拉拉大學舉辦慈善音樂會，邀請灣區知名音樂家演出，匯聚古典與流行、東方與西方音樂元素，並邀國際小提琴家朱凱源擔任來賓。