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APAPA啟動傳統月慶典 凝聚力量亞裔

APAPA媒體部／供稿
亞太公共事務聯盟（APAPA）5月1日在加州鐵路博物館舉辦亞太裔傳統月啟動慶典，邀請300多人共同慶祝。（APAPA提供）
亞太公共事務聯盟（APAPA）5月1日在加州鐵路博物館舉辦亞太裔傳統月啟動慶典，邀請300多人共同慶祝。（APAPA提供）

亞太公共事務聯盟（APAPA）5月1日在加州鐵路博物館舉辦亞太裔傳統月啟動慶典，邀請300多人共同慶祝，副州長Eleni Kounalakis、州財務主管馬世雲（Fiona Ma）和議員Mike Fong等人在活動中發言。Eleni Kounalakis指出，很榮幸能與許多社區領袖一起慶祝本次慶典活動，APAPA正在為社區做出很多積極和有影響力的工作 。

主辦單位介紹，今年是排華法案被廢止80周年，因此表彰華人早期對修築美國鐵路的貢獻，以及那段華人建立北加州葡萄酒園的隱藏歷史。當年是華工耕耘土地和種植葡萄樹並建立了灌溉系統，也正是他們建造了洞穴和酒窖，為了紀念這段歷史，活動還推出各個亞裔酒莊的品酒為特色，以及來自亞裔企業經營的特色美食。

亞太公共事務聯盟（APAPA）5月1日在加州鐵路博物館舉辦亞太裔傳統月啟動慶典。...
亞太公共事務聯盟（APAPA）5月1日在加州鐵路博物館舉辦亞太裔傳統月啟動慶典。（APAPA提供）

APAPA全國執行董事Henry Chang發言指出，過去幾年，隨著反亞裔仇恨情緒的上升，以及最近在南加蒙特利公園和北加半月灣發生大規模槍擊事件，亞裔社區遭受了很多暴力和恐懼，這次活動不僅提醒亞裔社區對美國的貢獻，而且還要凝聚亞裔的力量。

英勇解除蒙特利公園大規模槍擊案兇手武裝的布蘭登蔡（Brandon Tsay）也是今年活動的獲獎者。他表示，他做了很多人稱之為勇敢或英勇的事情，但他認為這是任何人都會做的事情。他說：「我們在這裡重申，我們共同努力，實現讓我們的社區更安全的莊嚴承諾。」

在APAPA實習的一名學生指出，必須記住社區所經歷的悲劇和艱辛，社區要增強友善和富有同情心，亞裔團結在一起才會更強大，最後他還感謝 APAPA 的辛勤工作和領導。

作為APAPA的全國副主任和前小學教師，Brittany Erkenef強調，亞裔在美國的早期貢獻是APAPA教育努力的一部分，旨在消除社區歧視。

APAPA是一家501c3無黨派非營利組織，其使命是透過加強領導和公民參與來推動AANHPI社區的發展。該組織總部設在加州首府沙加緬度，在全美有44個分會。

亞太公共事務聯盟（APAPA）5月1日在加州鐵路博物館舉辦亞太裔傳統月啟動慶典，...
亞太公共事務聯盟（APAPA）5月1日在加州鐵路博物館舉辦亞太裔傳統月啟動慶典，邀請300多人共同慶祝。（APAPA提供）
亞太公共事務聯盟（APAPA）5月1日在加州鐵路博物館舉辦亞太島裔傳統月啟動慶典...
亞太公共事務聯盟（APAPA）5月1日在加州鐵路博物館舉辦亞太島裔傳統月啟動慶典，邀請300多人共同慶祝。（APAPA提供）

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