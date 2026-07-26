社群媒體會議聚焦GLP-1減重藥熱潮 專家憂長期風險與公平性

美國社群媒體會議聚焦GLP-1減重藥物熱潮，專家探討其使用風險與資源公平分配等議題。（記者李怡／翻攝）

美國社群媒體會議（ACoM）24日舉行線上簡報會，聚焦近年席捲全美的GLP-1類減重藥物，包括Ozempic、Wegovy、Mounjaro及Zepbound等，探討這類藥物在治療肥胖症與第二型糖尿病取得突破性成果的同時，也帶來長期健康影響、兒童使用、安全性及醫療資源公平分配等公共衛生議題。

根據會議資料，目前全美已有約2900萬名成年人正在使用GLP-1類藥物，而兒童及青少年處方量更在近年暴增700%，顯示這類藥物已從糖尿病治療快速擴展至體重管理市場，成為近年醫療領域最受矚目的新興療法之一。

隨著使用人數快速增加，醫學界也開始提出更多值得關注的問題。專家指出，目前仍缺乏足夠的長期追蹤資料，例如患者究竟應該服用多久、停藥後是否容易復胖，以及長期使用是否可能對青少年發育中的身體、年長者的肌肉與骨骼健康造成影響，都仍需要更多科學研究驗證。

GLP-1藥物價格昂貴，保險給付標準不一，也引發醫療公平性的討論。與會專家認為，如何讓真正需要治療的患者獲得藥物，而非只有經濟能力較佳者才能負擔，將是未來美國公共衛生政策的重要課題。

本次簡報邀請多位來自醫學、公共衛生及社會議題領域的專家分享最新研究成果，包括哈佛醫學院醫學與兒科副教授Fatima Cody Stanford、加州大學爾灣分校（UC Irvine）兒科榮譽教授Dan Cooper、知名政治與社會評論員Jasmyne Cannick，以及賓州大學佩雷爾曼醫學院（Perelman School of Medicine）精神醫學系體重與飲食障礙中心資深研究員Jena Shaw Tronieri。

與會學者表示，GLP-1藥物確實改變了肥胖症與慢性疾病的治療方式，也讓醫學界重新思考肥胖作為一種慢性疾病的治療策略。但隨著應用範圍持續擴大，未來除了追求減重效果，更應重視長期健康、安全監測，以及不同族群是否都能公平取得治療資源，才能真正發揮這項新藥的公共衛生價值。