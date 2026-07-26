「造山者」記錄台半導體發展 製片人揭拍攝起點因一場告別式

紀錄片「造山者-世紀的賭注」南灣薩拉度加放映暨映後座談會，由駐舊金山台北經文處與世華北加州分會共同主辦。（記者王湘涵／攝影）

紀錄片「造山者-世紀的賭注」24日晚間在南灣薩拉度加高中舉行放映暨映後座談，由駐舊金山 台北經濟文化辦事處與世界華人工商婦女企管協會北加州 分會共同主辦，並邀請製片人蔣顯彬（Ben Tsiang）出席。

製片人蔣顯彬、經文處長伍志翔、多位南灣市長、地方民選官員、市議員及學區委員齊聚，與許多僑胞共同欣賞「造山者」紀錄片。（記者王湘涵／攝影）

然而，「造山者」的起點，不是一座晶圓廠，而是一場告別式。蔣顯彬分享，2019年，他與導演蕭菊貞出席前工研院院長、台灣半導體重要推手胡定華的告別式，看著昔日共同打拚的第一代工程師，如今白髮蒼蒼前來送別，也驚覺許多親身參與台灣半導體發展的重要見證者正逐漸凋零，因此兩人決定合作展開紀錄片計畫。

製片人蔣顯斌（中）、世華北加州分會會長羅倩如（左三）與經文處新聞組長郭卉蓁（右三）合影。（記者王湘涵／攝影）

「造山者」歷時五年拍攝，訪談超過80位第一代工程師、企業經營者及政策決策者。蔣顯彬表示，拍攝過程猶如一場與時間賽跑，不少受訪者已年逾八、九十歲，甚至有人完成訪談後不久便離世，因此也更加堅定團隊的決心，替這群改變台灣命運的人留下故事。

密爾比達市長（右）向製片人蔣顯斌（中）頒發特別表揚狀，肯定電影保存台灣半導體發展歷史的努力。（記者王湘涵／攝影）

他表示，外界常將台灣半導體形容為「科技奇蹟」，但真正支撐奇蹟的，是一群默默付出的人。今天台灣在全球科技產業的重要地位，不是一夕之間形成，而是一代又一代工程師、研究人員與產業先驅，用青春歲月與專業堅持一步一腳印、背負著「只許成功，不許失敗」的使命累積而來。

紀錄片「造山者-世紀的賭注」於南灣舉行放映暨映後座談。（記者王湘涵／攝影）

海外巡迴放映期間，最令蔣顯彬難忘的，除了映後的掌聲，更有觀眾的回饋。去年在美國亞利桑那州鳳凰城放映時，一位工程師家屬在映後分享：「我現在終於知道，為什麼我們要來到這個沙漠。」一句話，道出了她對家人遠赴海外投入半導體產業的重新理解。蔣顯彬認為，「造山者」並不限於半導體工程師，而是一種精神，只要在自己的崗位上持續努力、貢獻社會，每個人都有可能是造山者。

「上半場結束了，下半場才正要開始。」蔣顯彬說，希望「造山者」不只是記錄過去50年，更能啟發下一代，共同寫下台灣下一個50年的故事。

映後座談中，經文處長伍志翔、多位南灣市長、地方民選官員、市議員及學區委員齊聚，共同回顧台灣半導體50年的發展歷程。