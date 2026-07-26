「造山者」記錄台半導體發展 製片人揭拍攝起點因一場告別式
紀錄片「造山者-世紀的賭注」24日晚間在南灣薩拉度加高中舉行放映暨映後座談，由駐舊金山台北經濟文化辦事處與世界華人工商婦女企管協會北加州分會共同主辦，並邀請製片人蔣顯彬（Ben Tsiang）出席。
然而，「造山者」的起點，不是一座晶圓廠，而是一場告別式。蔣顯彬分享，2019年，他與導演蕭菊貞出席前工研院院長、台灣半導體重要推手胡定華的告別式，看著昔日共同打拚的第一代工程師，如今白髮蒼蒼前來送別，也驚覺許多親身參與台灣半導體發展的重要見證者正逐漸凋零，因此兩人決定合作展開紀錄片計畫。
「造山者」歷時五年拍攝，訪談超過80位第一代工程師、企業經營者及政策決策者。蔣顯彬表示，拍攝過程猶如一場與時間賽跑，不少受訪者已年逾八、九十歲，甚至有人完成訪談後不久便離世，因此也更加堅定團隊的決心，替這群改變台灣命運的人留下故事。
他表示，外界常將台灣半導體形容為「科技奇蹟」，但真正支撐奇蹟的，是一群默默付出的人。今天台灣在全球科技產業的重要地位，不是一夕之間形成，而是一代又一代工程師、研究人員與產業先驅，用青春歲月與專業堅持一步一腳印、背負著「只許成功，不許失敗」的使命累積而來。
海外巡迴放映期間，最令蔣顯彬難忘的，除了映後的掌聲，更有觀眾的回饋。去年在美國亞利桑那州鳳凰城放映時，一位工程師家屬在映後分享：「我現在終於知道，為什麼我們要來到這個沙漠。」一句話，道出了她對家人遠赴海外投入半導體產業的重新理解。蔣顯彬認為，「造山者」並不限於半導體工程師，而是一種精神，只要在自己的崗位上持續努力、貢獻社會，每個人都有可能是造山者。
「上半場結束了，下半場才正要開始。」蔣顯彬說，希望「造山者」不只是記錄過去50年，更能啟發下一代，共同寫下台灣下一個50年的故事。
映後座談中，經文處長伍志翔、多位南灣市長、地方民選官員、市議員及學區委員齊聚，共同回顧台灣半導體50年的發展歷程。
蔣顯彬表示，2019年他與導演蕭菊貞參加前工研院院長胡定華的告別式，看到第一代工程師逐漸凋零，因而意識到必須及時留下台灣半導體發展的珍貴見證。 《造山者》歷時5年完成，訪談超過80位第一代工程師、企業經營者與政策決策者。由於受訪者多已年邁，拍攝團隊必須與時間賽跑，盡力保存關鍵歷史。 他認為台灣半導體並非憑空而成的科技奇蹟，而是無數人長年投入、承擔使命累積的成果；《造山者》不只寫工程師，也希望啟發下一代延續這種造山精神。
精華 FAQ
蔣顯彬表示，2019年他與導演蕭菊貞參加前工研院院長胡定華的告別式，看到第一代工程師逐漸凋零，因而意識到必須及時留下台灣半導體發展的珍貴見證。
《造山者》歷時5年完成，訪談超過80位第一代工程師、企業經營者與政策決策者。由於受訪者多已年邁，拍攝團隊必須與時間賽跑，盡力保存關鍵歷史。
他認為台灣半導體並非憑空而成的科技奇蹟，而是無數人長年投入、承擔使命累積的成果；《造山者》不只寫工程師，也希望啟發下一代延續這種造山精神。
上一則
戒酒隱藏風險 南加女疑酒精戒斷引起癲癇猝死
下一則