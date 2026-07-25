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全美房租最貴地區 聖塔克魯茲4連霸 「全職工作24小時也付不起」

編譯林思牧／綜合報導
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美景天成的聖塔克魯茲縣，按「住房工資」計算，住房成本卻高得嚇人。(谷歌地圖)
美景天成的聖塔克魯茲縣，按「住房工資」計算，住房成本卻高得嚇人。(谷歌地圖)

AI摘要

文章摘要整理：

聖塔克魯茲縣連續4年居全美租金最貴地區，住房工資高達每小時81.04美元，凸顯加州租屋負擔沉重與聯邦住房政策缺口。

聖塔克魯茲縣不得不再次面對一個它極力想要擺脫的頭銜：全美租金最昂貴、住房最負擔不起的地區。

聖荷西信使報報導，聖塔克魯斯-瓦森維爾都會區（Santa Cruz-Watsonville metropolitan area，包括整個聖塔克魯茲縣）連續第四年被全國低收入住房聯盟發布的「2026年遙不可及住房報告」評為全美租金最昂貴的地區。

這項決定是基於該住房組織標誌性的「住房工資」（housing wage）統計數據做出的，該數據指的是全職員工必須達到的時薪，才能負擔得起一套價格適中的出租房，且住房支出不超過其收入的30%。30%這個數字至關重要，因為這是州住房官員用來判斷住房是否「可負擔」的技術基準。

根據這項研究，該縣的住房工資為每小時 81.04 美元，這意味著，一名當地全職員工如果按照加州最低時薪 16.90 美元計算，需要擔起 4.79 份工作才能負擔得起一套兩臥室住房的租金，也就是24小時都在打工也負擔不起。

全美住房負擔能力第二差的大都會區（包括馬連縣、舊金山縣和聖馬刁縣）的住房工資為每小時 69.31 美元，比聖塔克魯茲低 11.73 美元。聖塔克拉拉縣排名第三，住房工資為每小時 66.98 美元，而納巴縣則以每小時 63.75 美元的成績躋身前四名。

報告作者在引言中指出，僅靠私人住房市場永遠無法提供足夠的住房供應來滿足全國低收入租屋者的需求，聯邦政府需要介入，提供公共補貼來彌補資金缺口。但多年來，聯邦政府一直未能做到這一點。

引言中寫道：「資金不足的長期問題主要源於住房援助計畫是透過自由支配資金獲得撥款，而住房計畫必須與其他聯邦政府的自由支配優先事項競爭。為了切實解決經濟適用房危機，聯邦政府必須為住房計畫提供充足的資金，以擴大租房援助，並維持和增加低收入人群可負擔住房的供應。」

全州範圍內，住房工資為每小時 52.79 美元，假設一套兩臥的公平市場公寓月租金為 2745 美元。報告顯示，加州有 590 萬租屋家庭，約占總人口的 44%，即超過 1730 萬人是租屋者。

精華 FAQ

  • 依全國低收入住房聯盟最新報告，聖塔克魯茲-瓦森維爾都會區因住房工資高達81.04美元，連續4年被評為全美租金最貴、住房最難負擔的地區。

  • 住房工資指全職員工必須達到的時薪，才能讓租金不超過收入30%。這是衡量住房是否可負擔的重要基準，也反映低收入者面臨的租屋壓力。

  • 第二差的大都會區住房工資為69.31美元，聖塔克拉拉縣66.98美元，納巴縣63.75美元；全州住房工資52.79美元，租屋家庭多達590萬戶，顯示問題普遍嚴重。

租金 加州

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