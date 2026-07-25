「家庭分區」上路後首案 內列治文8層樓高公寓獲批

230 Anza St.處預計興建一棟高95呎、共八層樓的共管公寓大樓，圖為效果圖。(C.M. Wong Architecture)

舊金山 紀事報報導，舊金山都市計畫委員會（Planning Commission）於周四批准了位於內列治文區的一項建案。該計畫預計興建一棟高95呎、共八層樓的共管公寓大樓，此舉也釋放出西區對於高密度住宅接受度顯著提升的訊號。

這是自去年舊金山通過爭議性的「家庭分區」（Family Zoning）計畫以來，首個獲得綠燈批准的住宅建案。該計畫透過放寬土地使用限制，允許在過去鮮少有新住宅興建的市區地段建造更高的建築物。

目前位於230 Anza St.的標的地為一棟兩層樓的空置建築。未來新建案預計將提供八戶公寓及五個停車位。

公聽會上部分鄰居對此建案表示反對，認為其「與周邊社區風格不符」。然而計畫委員強調，由於舊金山先前未能達到預定的住房建設目標，該案完全符合為解決住房危機所推動的分區法規變更。

對此，開發商兼業主IvyHills LLC拒絕發表評論。

而在更西邊靠近海洋海灘的850 La Playa St.，則有另一個規模更大的列治文區建案正在推進。根據開發商Align Real Estate的規劃，該案預計興建526戶公寓，屆時現有的Safeway超市將暫時停業，並於新大樓完工後重新進駐。

在歷經多年的住宅建設低迷期後，舊金山近期已有更多開發案陸續動起來。根據舊金山都市計畫局（San Francisco Planning Department）的數據顯示，全市去年共有2406戶住宅單位竣工，相較於2024年的1457戶呈現明顯成長。