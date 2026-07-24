東灣各學區迎開學 家長先掌握5大新變化

開學將至，預先掌握東灣學區新變化。（AI生成）

隨著暑假進入尾聲，東灣各學區 將於8月起陸續開學，不同學區及學校的開學日期略有差異。今年除了迎接新學年，校園也出現多項值得家長留意的新變化，包括學生手機管理趨嚴、人工智慧（AI）逐步融入教學，以及校園數位化持續深化等。家長除了準備書包、文具，也可提前掌握開學前的五大校園新變化，協助孩子順利適應新學年。

1.開學日期不同

2026-2027學年度，東灣各學區將自8月起陸續開學，各學區及學校的開學日期略有不同，部分學校第一周也安排迎新活動或縮短課程。家長除可留意學校公告外，也建議提前確認上下課時間、接送安排及課後活動時程，避免開學首周因作息調整而手忙腳亂。

2.手機管理趨嚴

加州要求各學區制定學生在校使用手機相關政策後，愈來愈多學校開始調整管理方式，希望降低課堂干擾、提升學習專注力，也希望減少學生對手機與社群媒體的依賴。其中，屋崙聯合學區將自8月10日起實施全天禁用手機新制，也象徵手機管理正逐漸成為加州校園的新趨勢。

3.AI走進教室

生成式AI快速發展，也逐步改變教學模式。許多學區已開始建立AI使用指引，教師可運用AI協助備課、設計教材及提升行政效率；學生則學習如何正確使用AI工具，並建立學術誠信觀念。教育界認為，未來學生除了會使用AI，更重要的是培養資訊判讀、批判思考及解決問題的能力。

4.校園全面數位化

除了教學方式改變，校園行政也全面走向數位化。多數學區已透過ParentSquare、Aeries及Google Classroom等平台發布公告、查詢成績、繳交作業及與教師聯繫。教育單位建議，家長可在開學前確認各項帳號及聯絡資料是否正確，以免錯過重要通知。

5.學習模式改變

隨著教育環境快速演變，學校愈來愈重視學生的自主學習、團隊合作、溝通表達及資訊素養。新學年即將展開，從AI應用、手機管理到數位平台，校園正以新的方式連結學生、教師與家庭。家長若能及早掌握這些變化，並與學校保持良好溝通，將有助孩子更快適應新學年，也能建立迎向未來所需的學習能力。

2026-2027學年度，東灣各學區將於8月起陸續開學，不同學區及學校的開學日期略有差異。（AI生成）