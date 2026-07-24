加州新法上路 屋崙學區8月10日起全天禁用手機

因應加州新法上路，屋崙學區8月10日起手機禁用規範開跑。（AI生成）

因應加州 新法要求公立學校制定限制學生使用手機政策，屋崙 聯合學區 （OUSD）近日公布新學年實施細節，自8月10日起，學生自上學至放學期間，包括上課、下課、午餐及課間時間，均不得使用手機。據NBC灣區新聞報導，屋崙聯合學區也是灣區最後一個公布相關執行細節的大型學區。

根據學區規定，國小學生到校後須將手機放入教室內的上鎖收納箱、國中及高中學生則須將手機放入專用上鎖收納袋，可隨身攜帶，但放學前不得自行打開使用。

屋崙聯合學區發言人佐佐木（John Sasaki）表示，新制度推行初期難免需要一段適應期，但學區已做好相關準備，協助學生、教師及家長順利適應新措施。

加州推動這項新法，主要希望減少手機對課堂學習的干擾，增加學生面對面互動，同時降低網路霸凌事件發生。雖然州法要求所有公立學校建立相關政策，但各學區可依實際情況決定執行方式，因此規範內容不盡相同。

相較部分學區僅限制學生在課堂期間使用手機，屋崙聯合學區採取較嚴格的管理措施，將禁令擴及整個在校期間，連下課及午餐時間也不得使用手機，希望進一步提升學生專注力及校園互動品質。

一項追蹤全美超過4萬3000所學校的研究顯示，將手機集中保管確實能有效降低學生使用手機的時間，但短期內對學業成績、出席率及網路霸凌並未出現明顯改善。研究共同作者、史丹福大學教育學者Thomas Dee表示，目前仍需更多時間評估政策的長期成效，也有部分學校發現，部分網路霸凌行為只是從手機轉移到筆記型電腦等其他數位裝置。

不過，灣區部分已率先實施手機限制政策的學區表示，學生上課參與度提高、面對面互動增加、校園騷擾事件也有下降趨勢。隨著屋崙聯合學區8月10日正式上路，這項新制能否達到提升學習專注力、改善校園互動的目標，也將受到家長、教師及學生關注。