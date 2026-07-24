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舊金山灣區臺灣商會 楊燿宏接棒

記者頌慈╱聖他克拉拉報導
滿任會長何淑貞（左）正式交棒給新任會長楊燿宏（右），經文處處長伍志翔（中）監交。...
滿任會長何淑貞（左）正式交棒給新任會長楊燿宏（右），經文處處長伍志翔（中）監交。（記者頌慈╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山灣區台灣商會完成會長交接，楊燿宏接棒後將延續公益與交流傳統，並結合科技專長深化台美經貿合作與國際影響力。

舊金山灣區台灣商會（TCCSFBA）日前在聖他克拉拉市舉辦會長交接儀式，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、金山灣區文教中心主任王偉讚、歷任商會會長等百位僑民和工商界人士參加。滿任會長何淑貞交棒給新任會長楊燿宏。

作為該協會第32任會長，楊燿宏目前任職於應用材料（Applied Materials ）擔任執行總監，擁有54項美國及世界專利，有著24年工程、專案管理的經驗。他自2003年參與北美工程師協會，並在2024至2025年擔任總會會長職務。

楊燿宏表示，自己在48小時前仍在台南參與一所創新中心的設立，而得益於當地政府和駐美機構及僑界的協助，原本3年的工期8個月就完成，深刻體會台美科技合作及僑界互助的重要性。

他表示，未來將延續商會優良傳統，持續推動會員商機交流、深化社區公益、培育青年世代，並強化台美經貿與科技合作，攜手政府拓展台灣國際影響力。

卸任會長何淑貞表示，一年的會長經歷讓其深刻感受到商會會員的向心力和商會精神。商會在去年繼承傳統，舉辦連續25年的感恩節慈善活動，向弱勢家庭和遊民發放免費500份火雞、牙醫義診、500份禦寒衣物。

她向其任內的幹部團隊頒發感謝狀，並親自挑選禮物，以感謝過去一年的支持與付出。

伍志翔表示，他肯定何淑貞任內積極推展會務、支持政府政策，凝聚灣區台商力量，也期勉新任會長楊燿宏發揮科技產業專長與國際視野，持續促進台美經貿交流，提升台灣在國際社會的能見度。

王偉讚表示，商會長年關懷社區、熱心公益，期盼新團隊持續發揮影響力，成為凝聚僑界的重要力量。

舊金山灣區台灣商會（TCCSFBA）19日在聖他克拉拉市舉辦會長交接儀式，包括駐...
舊金山灣區台灣商會（TCCSFBA）19日在聖他克拉拉市舉辦會長交接儀式，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、金山灣區文教中心主任王偉讚、歷任商會會長等百位僑民和工商界人士參加。（記者頌慈╱攝影）

精華 FAQ

  • 舊金山灣區台灣商會此次由何淑貞卸任、楊燿宏接任第32任會長。交接典禮在聖他克拉拉市舉行，並有駐舊金山台北經濟文化辦事處及僑界人士出席見證。

  • 楊燿宏現任職於應用材料擔任執行總監，擁有54項專利與24年工程、專案管理經驗。他表示將持續推動會員交流、社區公益、青年培育，並強化台美經貿與科技合作。

  • 何淑貞任內延續商會傳統，辦理連續25年的感恩節慈善活動，發放500份火雞、義診與500份禦寒衣物給弱勢家庭和遊民，也因積極推展會務而獲駐處及商會肯定。

遊民 舊金山 灣區

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