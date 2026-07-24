台灣中醫藥搶攻海外市場 中醫師顧明津：產品化是關鍵

知名中醫師顧明津，相當看好中醫藥的海外市場。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 顧明津認為，台灣中醫藥要拓展海外市場，必須把臨床經驗轉化為功能清楚、方便使用的產品，並以腸胃保健等需求切入國際市場。

「海外市場對中醫藥有很大的需求，但首先要讓消費者看得懂、願意用。」首次率團赴美交流的中華民國 中醫醫學會全國聯合會榮譽理事長、訪團團長顧明津接受專訪時表示，相較於台灣民眾熟悉的辨證論治，美國等海外市場更重視產品功能與使用便利性。台灣中醫藥若要打入國際市場，關鍵在於將專業醫療經驗轉化為容易理解、方便使用的健康產品，走進海外消費者的日常生活。

顧明津表示，首次造訪舊金山灣區 ，發現海外民眾對中醫藥並不陌生，但接觸方式與台灣不同。台灣民眾習慣透過中醫師辨證論治調理身體，海外市場更重視產品直接對應健康需求，例如腸胃保健、呼吸道保養或日常健康管理，讓消費者一眼了解用途，提高使用意願。

後疫情 時代，全球民眾更加重視預防保健與健康管理，也為中醫藥帶來新的發展契機。顧明津表示，台灣研發的「清冠一號」在疫情期間受到國際關注，不僅提升台灣中醫藥的國際能見度，也證明具備進軍海外市場的潛力。即使疫情趨緩，長新冠等健康問題仍有持續需求，因此「清冠一號」等中醫藥產品也應持續精進，依不同需求調整與優化，而非一成不變；未來更應結合臨床經驗與現代科學中藥研發，推出符合市場需求、使用便利的產品，讓中醫藥從疾病治療延伸至日常健康管理。

談到海外市場的切入方向，顧明津認為，腸胃保健產品具有相當大的發展潛力。他表示，不同國家的飲食文化造就不同健康需求，若能針對市場需求推出品質穩定、用途清楚且方便使用的產品，則更容易建立消費者信任，成為海外民眾接觸中醫藥的重要起點。

除了產品定位，中藥本身也必須持續創新。顧明津說：「良藥不一定要苦口，重點是對症下藥。」他表示，過去不少海外消費者對中藥的印象停留在藥味濃、服用不便，但近年科學中藥持續精進製程，不僅改善傳統中藥的口感，也提升攜帶與服用便利性，希望讓兒童及年輕族群更容易接受，擴大中醫藥應用。

展望未來，顧明津表示，台灣擁有成熟的中醫臨床經驗、科學中藥研發能量及製造品質，只要持續推動產品創新，並以符合海外市場需求的方式推廣，不僅能服務海外華人，也有機會吸引主流消費族群，提升台灣中醫藥的國際能見度。