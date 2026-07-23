灣區每30秒就有「砸車盜竊」被拍成電影 現正熱映

電影中砸車竊盜的鏡頭。（Splash City官方宣傳短片截圖）

一部講述灣區 汽車竊盜案的黑色驚悚片「Splash City」，正在戲院熱映。主角駕車穿梭在舊金山 街頭，手裡拿著大麻 煙卷，影片描述灣區現狀。

片中演員說道，「灣區簡直瘋了。舊金山、屋崙至整個灣區，到處都在「bippin」(砸車行竊)」。SFGATE媒體報導，這部風格陰鬱黑暗的電影，講述主角Juju(由演員Reed Shannon飾演)以及Slim(Zach Sowers飾演)這對兄弟，在舊金山犯罪地下世界掙扎求生的故事。

Slim是一位前途看好的籃球運動員，手上有多份獎學金邀請；他的哥哥Juju則捲入一個盜竊團夥，利用火星塞和蠻力砸碎車窗實施盜竊。這部電影頗有2004年劇情片「Sucker Free City」現代版演繹風格。本片由Alex Ferrufino與舊金山饒舌歌手、Cookies大麻品牌企業家貝納(Gilbert Anthony “Berner” Milam Jr. )共同執導，貝納也與David Mansanalez共同擔任編劇。

貝納表示，對他來說，簡直就像上了一次電影學院課程。他全程參與拍攝工作，目前還有其他幾個電影計畫正在籌備。

電影預告片中的旁白提到，砸車盜竊現象已變得極為普遍，平均每30秒就會發生一起。這項具體數據儘管未必完全符合現實，但任何在過去十年間居住於灣區的人都知道，車輛遭砸竊案件激增已成事實。

疫情前的數據最驚人：根據2023年公布初步統計，2017年舊金山發生近2萬起車輛遭砸竊案。儘管2020年案件數量大幅下降，但隨後又出現回升，2022年和2023年報告的案件均超過1萬3000起。至此之後，灣區的車輛遭破窗竊案急劇減少；舊金山的此類砸窗搶劫案發生率，2023年至2024年下降約50%，並在2025年進一步下降。

然而，在「Splash City」電影中，這種犯罪仍然普遍存在，它既為Juju及其家人提供經濟來源，也將他更深地捲入這座城市的犯罪網絡當中。

該片在舊金山22個地點進行為期14天的實地拍攝，場景涵蓋開車經過「彩繪女士排屋」(Painted Ladies，曾是此類盜竊案的重災區)、波特雷羅山(Potrero Hill)體育館內的籃球場，以及米慎區(Mission District)的New Hampshire Market超市。片中的公寓場景，則是在金銀島(Treasure Island)拍攝。該片預算為200萬美元，貝納透露，舊金山電影激勵計畫為劇組節省約50萬美元開支。

在全美各地巡迴放映的這部電影，11個城市放映場次大部分售罄門票；其中包括本月稍早在屋崙Grand Lake劇院舉行的一場活動，吸引640名觀眾到場。電影也將在聖荷西於7月31日AMC Eastridge 15電影院，以及舊金山8月1日在AMC Metreon 16電影院上映。

這是一部屬於灣區、也為灣區而作的電影。貝納表示，許多灣區當地人，無論來自舊金山、屋崙、委利賀或列治文等地，都非常喜歡這部電影。希望家鄉民眾能先認可電影。