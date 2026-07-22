台裔陳紫柔砍20分新高 金州女武神主場抱憾 中止九連勝

金州女武神台裔球員陳紫柔（Kaitlyn Chen）周一全場轟下職業生涯新高20分，另有6次助攻，成為球隊最大亮點。（記者王子涵╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陳紫柔攻下生涯新高20分，女武神仍以82：90不敵神祕人。

陳紫柔攻下生涯新高20分，女武神仍以82：90不敵神祕人。 重點二： 球隊9連勝遭終止，末節失守被對手打出22：5猛烈攻勢。

球隊9連勝遭終止，末節失守被對手打出22：5猛烈攻勢。 重點三：台裔首位WNBA球員陳紫柔，成為年輕亞裔球迷重要榜樣。

金州女武神（Glden Gate Valkyries）周一晚在大通中心以82：90不敵華盛頓神祕人，9連勝就此終止。台裔後衛陳紫柔（Kaitlyn Chen）全場轟下職業生涯新高20分，另有6次助攻，成為球隊最大亮點。

陳紫柔當晚表現火熱時，大通中心的中央大屏幕打出「BRINGING THE CHENERGY」字樣，將陳氏Chen與Energy結合。女武神主教練中瀨(Natalie Nakase)上月擊敗達拉斯飛翼後，曾稱陳紫柔是球隊的「能量兔寶寶」（Energizer Bunny），球迷隨即衍生出「Chenergizer」等綽號。

比賽前，女武神為當家球星威廉斯（Gabby Williams）選入WNBA全明星舉辦慶祝。本季，威廉斯場均14.8分，命中率高達41.8%。

對陣神秘人隊，女武神本場最多領先9分，卻在末節被神秘人攻下36分，最後5分鐘遭對手打出22：5的攻勢。陳紫柔賽後說：「我們最後有四分鐘打得很糟，確實令人遺憾。」儘管如此，女武神目前仍以19勝8負位居聯盟第3，並擁有聯盟最佳防守效率及陣容深厚的板凳陣容。

身高5呎9的陳紫柔是WNBA史上首位台裔球員。她與聯盟首位亞裔主教練中瀨並肩作戰，讓許多年輕亞裔球迷首次在WNBA看到與自己背景相似的球員和教練。

陳紫柔表示，過去很少有人能以相似背景站上最高水平的籃球舞台，因此自己能夠成為年輕人的榜樣，讓她們相信自己也能走到這一步並取得成功，對她意義重大。她經常在賽前熱身後為場邊球迷簽名，不少年輕亞裔球迷穿著她的球衣到場支持。

當晚大通中心座無虛席，女性球迷更是超過半數。灣區球迷Michelle Corpuz表示，她五歲的女兒如今將陳紫柔視為榜樣。「讓她看到一個和自己相似的人非常重要，我成長時並沒有這樣的榜樣。」不過她也指出，成為整個社群的代表可能帶來沉重壓力，相信中瀨在陳紫柔身旁指導，能協助她承擔這份責任。

中瀨在賽後表示，陳紫柔最可貴之處不只在球場表現。即使上季只能上場1分鐘，甚至完全沒有出賽，她仍會在板凳席全力為隊友歡呼，如今角色增加也沒有改變。前鋒威廉斯也說，陳紫柔始終投入比賽、鼓舞隊友，從不只專注於自己。

金州女武神台裔球員陳紫柔（Kaitlyn Chen）周一全場轟下職業生涯新高20分，另有6次助攻，成為球隊最大亮點。（記者王子涵╱攝影）

女武神當家球星威廉斯（右）說，陳紫柔始終投入比賽、鼓舞隊友，從不只專注於自己。（記者王子涵/攝影）

女武神當家球星威廉斯（右）說，陳紫柔始終投入比賽、鼓舞隊友，從不只專注於自己。（記者王子涵/攝影）