詐騙新招 假冒航空客服專線 騙錢偷個資
在航班延誤或取消時，詐騙集團利用搜尋引擎中的假客服電話冒充航空公司，騙取旅客金錢與信用卡、護照等個資。
AI摘要
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在航班延誤或取消時，詐騙集團利用搜尋引擎中的假客服電話冒充航空公司，騙取旅客金錢與信用卡、護照等個資。
紐約郵報報導，在油價高漲令人頭痛、全球熱門夏季旅遊勝地（特別是歐洲）通膨肆虐，以及各國機場大排長龍的夾擊下，準備度假的旅客現在又得面對一個名列清單的新隱憂。根據消費者權益保護組織「消費者事務」（Consumer Affairs）的最新報告指出，狡猾的詐騙集團正利用網路上出現的「假電話號碼」，冒充航空公司客服人員進行詐騙。
當收到班機延誤或取消的通知時，旅客往往會出於本能，急著打電話給所屬的航空公司確認。此時，多數人會在搜尋引擎輸入該航空公司的客服電話，並直接點擊跳出的前幾個搜尋結果。
詐騙集團正是看準了這一點，利用誤導性的網站、線上廣告，甚至惡意篡改搜尋引擎上的商家資訊，放入虛假的電話號碼。他們藉此向心急如焚的旅客伸出魔爪，騙取包含信用卡號到護照號碼在內的所有敏感個資。
報告中指出，這個手法的狡猾之處在於，這些騙子在接聽電話時會字正腔圓地自稱是航空公司代表，甚至會發送虛假的確認訂位訊息，或恐嚇旅客必須支付額外的變更費用。
專家建議，若要避免掉入這種陷阱，旅客應一律透過航空公司官方App、官網或訂位確認信中所提供的電話號碼進行聯繫。
詐騙集團會在網路上放入假電話號碼，透過誤導性網站、線上廣告或竄改搜尋結果，讓旅客誤以為撥打的是航空公司官方客服。 當班機延誤或取消時，旅客通常會急著找客服確認，往往直接點擊搜尋引擎前幾個結果，這正是詐騙集團最容易下手的時機。 專家建議只透過航空公司官方App、官網或訂位確認信中的電話聯繫，不要直接相信搜尋引擎跳出的號碼，以降低受騙風險。
精華 FAQ
詐騙集團會在網路上放入假電話號碼，透過誤導性網站、線上廣告或竄改搜尋結果，讓旅客誤以為撥打的是航空公司官方客服。
當班機延誤或取消時，旅客通常會急著找客服確認，往往直接點擊搜尋引擎前幾個結果，這正是詐騙集團最容易下手的時機。
專家建議只透過航空公司官方App、官網或訂位確認信中的電話聯繫，不要直接相信搜尋引擎跳出的號碼，以降低受騙風險。
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