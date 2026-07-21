詐騙新招 假冒航空客服專線 騙錢偷個資

詐騙集團假冒航空公司客服專線，向心急如焚的旅客騙取包含信用卡號、護照號碼在內的所有敏感個資。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 在航班延誤或取消時，詐騙集團利用搜尋引擎中的假客服電話冒充航空公司，騙取旅客金錢與信用卡、護照等個資。

紐約郵報報導，在油價 高漲令人頭痛、全球熱門夏季旅遊勝地（特別是歐洲）通膨肆虐，以及各國機場大排長龍的夾擊下，準備度假的旅客現在又得面對一個名列清單的新隱憂。根據消費者權益保護組織「消費者事務」（Consumer Affairs）的最新報告指出，狡猾的詐騙集團 正利用網路上出現的「假電話號碼」，冒充航空公司客服人員進行詐騙。

當收到班機延誤或取消的通知時，旅客往往會出於本能，急著打電話給所屬的航空公司確認。此時，多數人會在搜尋引擎輸入該航空公司的客服電話，並直接點擊跳出的前幾個搜尋結果。

詐騙集團正是看準了這一點，利用誤導性的網站、線上廣告，甚至惡意篡改搜尋引擎上的商家資訊，放入虛假的電話號碼。他們藉此向心急如焚的旅客伸出魔爪，騙取包含信用卡號到護照號碼在內的所有敏感個資。

報告中指出，這個手法的狡猾之處在於，這些騙子在接聽電話時會字正腔圓地自稱是航空公司代表，甚至會發送虛假的確認訂位訊息，或恐嚇旅客必須支付額外的變更費用。

專家建議，若要避免掉入這種陷阱，旅客應一律透過航空公司官方App、官網或訂位確認信中所提供的電話號碼進行聯繫。