世界盃觀賽派對 聖荷西接待逾90萬遊客

為期六周的世界盃賽事期間，聖荷西熱鬧非凡的觀賽派對，助力市中心接待了超過90萬名遊客。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西借世界盃觀賽派對吸引逾90萬遊客，帶旺市中心商圈，也引發如何將短期人潮轉化為長期發展策略的討論。

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，聖荷西長期以來自詡為灣區 足球之都，在為期六周的世界盃 賽事期間，熱鬧非凡的觀賽派對進一步鞏固了這一地位，助力市中心接待了超過90萬名遊客。

世界盃、其他娛樂活動以及大型科技會議卻引發了一個更迫切的問題：聖荷西能否將這幾周的非凡活力轉化為一項持久的市中心發展戰略？

聖荷西各地的酒吧、餐廳和咖啡館都轉播了比賽，但聖佩卓廣場成為了全市世界盃活動的中心，無論當天的比賽是在聖塔克拉拉的李維球場進行，還是在數千哩之外舉行，都成為了球迷們賽後聚集的主要場所。

市政府與聖荷西本土的美國職業足球大聯盟（MLS）地震隊（Earthquakes）攜手，將廣場打造成了一場持續數周的節日盛會。本屆賽事依託了聖市已形成的足球文化，其根基在於Earthquakes隊、專為其建造的球場，以及一套完善的業餘和青少年足球項目體系。

組委會最初預計市中心活動將吸引約35萬人次到訪。7月15日發布的數據顯示，自賽事首場比賽以來，市中心各處已記錄到超過90萬人次的到訪量，約為最初預期的2.5倍。

當熱門比賽的觀眾人數激增時，組委會將聖佩卓廣場狹窄步行道沿線的巨型屏幕數量從兩個增加到四個，並將收視率最高的比賽移至附近的SAP中心和Discovery Meadow舉行。

商家們表示，這些比賽帶來了持續的人流量和銷售額，這是自疫情以來他們從未見過的景象。

「起初，我們一天要舉辦兩到三場比賽，那時我們看到了原本認為不可能實現的銷售額，」位於廣場中心的一家老字號餐廳「Sushi Confidential」的老闆說，「一組客人進來消費，離開後又有一組客人進來。就銷售額而言，這相當於六屆超級盃的總和。」

市長馬漢（Matt Mahan）提議撥款50萬美元用於策畫聖荷西今年的重大活動。

聖荷西體育管理局執行董事波奇（John Poch）表示，儘管如此大規模的世界盃觀賽派對可能不會很快重現，但聖荷西的大型活動日程仍將持續。

在世界盃期間，聖荷西市於7月3至9日舉辦了美國桌球錦標賽。世界盃決賽後次日，CrossFit世界錦標賽在SAP中心和McEnery Convention Center拉開帷幕。聖荷西還計劃在全年舉辦科技會議、音樂會和街頭節慶活動。