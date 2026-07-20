「駿馬奔騰，華運飛揚」 第42屆華運會千人齊聚 盛大舉行

本屆華運會以「駿馬奔騰，華運飛揚」為主題，邀請逾百個僑團、數千名鄉親參加，展現灣區華人的體育風采。（記者頌慈╱攝影）

一年一度的金山灣區華人 運動大會19日在南灣佛利蒙高中運動場盛大舉行。今年來到第42屆，主辦方以「駿馬奔騰，華運飛揚」為主題，邀請逾百個僑團、數千名鄉親參加，展現灣區華人的體育風采。

當天的開幕分列式上，由華運會歷任主委組成的方陣打頭陣，象徵華運會運動精神的傳承。北加州 中文學校聯合會與灣區多所中文學校邀請逾千名學生和家長緊隨其後。不少只有幾個月大的幼童也坐在嬰兒車中，或由家長抱在懷中參與分列式，接受司令台檢閱，模樣十分可愛。

北加州大專校友會聯合會帶領20所大專院校校友會出席，現場校旗揮舞、陣容龐大。大專校聯會串聯灣區各大專院校校友，鼓勵大家踴躍參與華運會各項賽事，凝聚校友間的向心力。

分列式最後由健身大鼓隊、淡江大鼓隊、Palo Alto鼓舞健身團及美國加州排舞協會帶來壓軸演出，充滿活力的表演點燃全場觀眾的熱情。

華運會主任委員陳立功致詞歡迎大家到來。他表示，華運會多年來秉持推廣全民運動的精神，積極舉辦體育賽事和休閒活動，帶動灣區運動風氣，實現「多運動、多健康、多快樂」的目標。他鼓勵所有參賽選手展現團隊合作精神、良性競爭，並凝聚僑界向心力，讓主流社會看見台灣。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔上任後首次參加金山灣區華運會。他表示，正如過去十個月所感受到的，灣區僑胞多才多藝，在各個社團中發揮不同所長。四十多年來，華運會不僅為僑胞提供運動健身的賽場，也凝聚僑心。他最後感謝所有籌備委員及志工的辛勤付出。

新任金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚表示，華運會是全美規模最大、歷史最悠久，也是唯一由熱愛中華民國台灣的僑胞共同組成的體育與文化盛事，他祝福所有選手享受比賽。

多位主流社會民選官員也派代表出席，祝賀華運會圓滿成功，包括聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）、加州財務長馬世雲及聖他塔拉拉縣議長李洲曉(Otto Lee)等，均致贈賀狀。

多位主流社會民選官員也派代表出席，祝賀華運會圓滿成功，包括聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）、加州財務長馬世雲及聖他克拉拉縣議長李洲曉等，均致贈賀狀。（記者頌慈/攝影）

分列式最後由健身大鼓隊、淡江大鼓隊、Palo Alto鼓舞健身團及美國加州排舞協會帶來壓軸演出，充滿活力的表演點燃全場觀眾的熱情。（記者頌慈╱攝影）

北加州大專校友會聯合會帶領20所大專院校校友會出席，現場校旗揮舞、陣容龐大。（記者頌慈╱攝影）

經文處處長伍志翔、華運會主任委員陳立功出席華運會開幕式。（記者頌慈╱攝影）

本屆華運會以「駿馬奔騰，華運飛揚」為主題，邀請逾百個僑團、數千名鄉親參加，展現灣區華人的體育風采。（記者頌慈╱攝影）

本屆華運會以「駿馬奔騰，華運飛揚」為主題，邀請逾百個僑團、數千名鄉親參加，展現灣區華人的體育風采。（記者頌慈╱攝影）

多位主流社會民選官員也派代表出席，祝賀華運會圓滿成功，包括聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）、加州財務長馬世雲及聖塔他克拉拉縣議長李洲曉等，均致贈賀狀。（記者頌慈/攝影）

本屆華運會以「駿馬奔騰，華運飛揚」為主題，邀請逾百個僑團、數千名鄉親參加，展現灣區華人的體育風采。（記者頌慈/攝影）

新任文教中心主任王偉讚。（記者頌慈/攝影）

分列式最後由健身大鼓隊、淡江大鼓隊、Palo Alto鼓舞健身團及美國加州排舞協會帶來壓軸演出，充滿活力的表演點燃全場觀眾的熱情。（記者頌慈/攝影）

本屆華運會以「駿馬奔騰，華運飛揚」為主題，邀請逾百個僑團、數千名鄉親參加，展現灣區華人的體育風采。（記者頌慈╱攝影）

本屆華運會以「駿馬奔騰，華運飛揚」為主題，邀請逾百個僑團、數千名鄉親參加，展現灣區華人的體育風采。（記者頌慈/攝影）

本屆華運會以「駿馬奔騰，華運飛揚」為主題，邀請逾百個僑團、數千名鄉親參加，展現灣區華人的體育風采。（記者頌慈/攝影）

分列式最後由健身大鼓隊、淡江大鼓隊、Palo Alto鼓舞健身團及美國加州排舞協會帶來壓軸演出，充滿活力的表演點燃全場觀眾的熱情。（記者頌慈/攝影）

本屆華運會以「駿馬奔騰，華運飛揚」為主題，邀請逾百個僑團、數千名鄉親參加，展現灣區華人的體育風采。（記者頌慈╱攝影）

本屆華運會以「駿馬奔騰，華運飛揚」為主題，邀請逾百個僑團、數千名鄉親參加，展現灣區華人的體育風采。（記者頌慈╱攝影）

分列式最後由健身大鼓隊、淡江大鼓隊、Palo Alto鼓舞健身團及美國加州排舞協會帶來壓軸演出，充滿活力的表演點燃全場觀眾的熱情。（記者頌慈/攝影）

開幕分列式上，由華運會歷任主委組成的方陣打頭陣，象徵華運會運動精神的傳承。（記者頌慈╱攝影）

本屆華運會以「駿馬奔騰，華運飛揚」為主題，邀請逾百個僑團、數千名鄉親參加，展現灣區華人的體育風采。（記者頌慈/攝影）

華運會名人競走合影。（記者頌慈/攝影）

本屆華運會以「駿馬奔騰，華運飛揚」為主題，邀請逾百個僑團、數千名鄉親參加，展現灣區華人的體育風采。（記者頌慈╱攝影）

分列式最後由健身大鼓隊、淡江大鼓隊、Palo Alto鼓舞健身團及美國加州排舞協會帶來壓軸演出，充滿活力的表演點燃全場觀眾的熱情。（記者頌慈/攝影）