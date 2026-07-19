ACoM聚焦氣候變遷與韌性建設 專家：極端天氣將成新常態

ACoM線上會議，聚焦氣候變遷與韌性建設議題，專家強調，極端天氣可能成為「新常態」。（記者李怡/翻攝）

美國社群媒體會議（ACoM）17日舉行線上簡報會，以「氣候變遷 ：被政治忽視的議題」為主題，邀請專家探討全球暖化、厄爾尼諾現象、能源轉型及社區韌性等議題，呼籲各界以科學為基礎，積極因應日益加劇的氣候危機。

與會專家指出，隨著聯邦政府氣候政策近年出現重大變化，科學界正重新思考如何向社會大眾傳達氣候變遷的風險與影響，避免氣候議題因政治立場分歧而被邊緣化，讓更多民眾理解氣候變遷已不只是環境問題，更直接影響公共安全、經濟發展及居民生活。

洛杉磯加州大學（UCLA）統計與環境學副教授Karen McKinnon分析，目前全球正面臨愈來愈頻繁的極端天氣事件，未來高溫、暴雨、乾旱及野火都可能成為「新常態」。她表示，科學研究的重點不僅是預測氣候變化，更要協助政府及社區提前做好調適，提高城市面對災害的能力。

會中也討論聖嬰現象（El Niño）帶來的影響。專家指出，新一輪聖嬰現象可能成為本世紀最強的氣候事件之一，甚至有機會發展為「超級聖嬰」，推升全球平均氣溫，並造成美國南部暴風雨增加、西海岸海平面上升，以及更多極端降雨等現象。與會者認為，各地政府應提前規劃基礎建設、防洪及防災措施，以降低氣候災害帶來的衝擊。

Omega Resilience Awards資深顧問、ReFrame It創辦人Mark Valentine則表示，氣候變遷不能只聚焦災害，更應思考如何建立具韌性的經濟與社區。他指出，許多地方已開始透過創新設計、公共投資及跨部門合作，提高城市面對氣候衝擊的恢復能力，同時創造新的就業與產業發展機會。

亞太環境網絡韌性計畫主任Shina Robinson則分享社區參與的重要性。她表示，弱勢族群往往最先受到極端氣候影響，因此制定氣候政策時，應納入不同族群的需求，讓社區居民共同參與決策，建立更公平、更具包容性的氣候韌性。

有關能源轉型議題，與會專家認為，社會仍存在「清潔能源成本過高」的迷思，但隨著再生能源技術進步及成本下降，未來逐步降低對化石燃料的依賴，不僅有助減少碳排放，也有機會帶動新的經濟成長。

ACoM表示，面對氣候變遷帶來的長期挑戰，唯有結合科學研究、政策規劃與社區行動，才能提升社會整體韌性，降低極端天氣對民眾生活及經濟造成的衝擊，朝向更永續的未來發展。