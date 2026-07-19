北灣列車擬設蓋瑟維爾車站 吸引葡萄酒之鄉的一日游遊客
北灣SMART列車擬在蓋瑟維爾增設車站，盼吸引葡萄酒之鄉一日游旅客，但也引發居民對噪音與觀光壓力升高的擔憂。
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北灣SMART列車擬在蓋瑟維爾增設車站，盼吸引葡萄酒之鄉一日游旅客，但也引發居民對噪音與觀光壓力升高的擔憂。
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一趟從馬連縣（Marin County）渡輪碼頭開往溫莎（Windsor）鎮廣場的北灣列車，正在考慮一項重大舉措：在以美食和美酒聞名遐邇的蓋瑟維爾（Geyserville）添加鐵路站。SMART的該舉措可能會吸引另一類乘客：葡萄酒之鄉的一日游遊客。
蓋瑟維爾是一個非建制（unincorporated）社區，約有800名居民，位於海茲堡市（Healdsburg）和柯洛維德爾（Cloverdale）之間一段廣闊的加州鄉村地帶的中間地帶。
白天，騎行在雙車道公路上的騎行者會與工匠和牧場主並肩而坐，享用咖啡和三明治。到了晚上，食客們排著長隊等待品嘗當地最棒的義大利美食，或是光顧一家米其林星級餐廳–那裡的一份品鑑菜單起價超過300美元。遠處，River Rock Casino坐落在山丘之上，燈光熠熠生輝，該小鎮氛圍極佳。
在蓋瑟維爾引入SMART鐵路的構想引發了一些不安。居民們擔心火車的鳴笛聲會很吵，也擔心更多遊客的到來會加劇那些正在重塑蘇諾瑪縣（Sonoma County）各城鎮的壓力。
上個月，SMART代表現身商會晚宴和社區會議，宣布他們已為蓋瑟維爾成為列車下一段延伸線路掃清了法律障礙。2024年，州立法者修訂了SMART的授權法案，降低了通過稅收延期提案的門檻，也刪除了禁止在海茲堡市和柯洛維德爾之間設立車站的條款。
SMART計劃於2028年通達海茲堡市，並最終向北延伸至柯洛維德爾這個位於葡萄酒之鄉的前哨站。SMART官員表示，蓋瑟維爾位於兩地之間的大約中點，可能是增設另一個火車站的理想地點。
SMART官員正將目光投向另一群可爭取的客源：那些驅車前往蘇諾瑪品酒、賭博或入住民宿度假的遊客。或許可以引導他們放棄自駕，改乘火車。也許海茲堡市的酒店住客可以搭乘SMART列車，前往蓋瑟維爾某處熱鬧的約會勝地享用晚餐。
SMART認為蓋瑟維爾位於海茲堡與柯洛維德爾之間的中點，地理位置適合作為中途站，也可服務葡萄酒之鄉的遊客與周邊居民。 SMART希望吸引前往蘇諾瑪縣品酒、賭博或住民宿的一日游遊客，讓他們改以火車移動，減少自駕並帶動沿線商機。 居民擔心列車鳴笛聲會影響生活品質，也害怕更多觀光人潮湧入後，讓原本已受旅遊發展壓力衝擊的社區再度承受負擔。
精華 FAQ
SMART認為蓋瑟維爾位於海茲堡與柯洛維德爾之間的中點，地理位置適合作為中途站，也可服務葡萄酒之鄉的遊客與周邊居民。
SMART希望吸引前往蘇諾瑪縣品酒、賭博或住民宿的一日游遊客，讓他們改以火車移動，減少自駕並帶動沿線商機。
居民擔心列車鳴笛聲會影響生活品質，也害怕更多觀光人潮湧入後，讓原本已受旅遊發展壓力衝擊的社區再度承受負擔。
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