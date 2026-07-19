充氣腳墊等飛行神器 華航、長榮、星宇有條件允許使用

華航、長榮和星宇三家航空規定腳墊僅能於靠窗或中間座位使用。（取自華航網站圖片）

一乘客日前在美聯航飛往舊金山的航班使用充氣腳墊，遭空服員多次制止，並警告「如再繼續使用就必須上報，可能影響入境」。在經濟艙座位越來越小情況下，近來受一些旅客喜愛的飛行神器，如充氣腳墊，遭部分航空公司明文禁止。這項禁令背後，究竟是基於飛航安全考量，還是為了讓旅客因難以忍受而選擇加價升艙，引發討論。

目前，多數美國航空公司並未針對舒適用品訂出詳細禁止清單。例如，西南航空 、美國航空均未明確禁止。美國運輸安全管理局（TSA）的禁止攜帶物品中，也未列這類物品。

但在飛行過程中，空服員有權基於飛航安考量，要求旅客停止使用任何可能造成風險的物品。因此，即使航空公司未明文禁止，不代表一定可以使用充氣腳墊、餐桌枕頭等。

例如，美聯航已不允許旅客使用充氣腳墊。近日有華人旅客搭乘美聯航飛往舊金山時，看到隔壁乘客在飛機起飛後使用充氣腳墊，遭空服員以嚴肅語氣要求收起。該乘客起初不以為意，結果接連遭兩名空服員警告，並表示若再繼續使用就必須上報，可能會影響入境。

在社媒爆紅並深受一些旅客喜愛的飛行神器，如充氣腳墊等，如今被部分航空公司以「安全考量」明文禁止。（亞馬遜截圖）

目前明確禁止此類產品的外籍航司，包括Qantas、Emirates及British Airways。中華航 空、長榮 航空及星宇航空對旅客攜帶這類舒適用品的規定大致相同，包括不得於飛機起飛、降落及滑行期間使用，不得於緊急出口座位及逃生通道使用。此外，使用時不得影響其他旅客，例如妨礙鄰座乘客進出座位，通常僅限靠窗或中間座位使用。中國南方航空及四川航空接受本報詢問時則表示，除緊急出口座位外，旅客可使用自備的充氣腳墊。

Matador Network網站報導，這項新規被部分人士視為一種倒退，甚至有人認為航空公司刻意降低經濟艙舒適度，以促使旅客升級至更高等級座位。

達美航空表示，禁止使用這類物品，是基於飛航安全考量，因為它們可能阻礙走道、占用腳部空間，或增加旅客絆倒風險。在緊急狀況下，這些物品可能妨礙乘客及空服員快速移動。

美國運輸部（DOT）監察長辦公室曾發布報告，自1990年代以來，飛機經濟艙的座椅間距平均縮減約4至5吋，座椅寬度也平均減少約1.5吋。航空公司這麼做，主要是為在相同空間容納更多經濟艙乘客。該報告認為，FAA未充分研究現代旅客的行為，例如疏散時攜帶隨身行李及座椅尺寸縮小對疏散效率的影響。

2022年，FAA曾公開徵詢意見，討論是否應將座椅尺寸及間距納入安全規範，但最終並未採取任何行動。航空公司主張，只要飛機符合「90秒緊急疏散測試」即可。該測試要求飛機製造商證明，在僅使用一半緊急出口下，能於90秒內完成全機疏散。

多名聯邦參眾議員都曾質疑90秒疏散測試的代表性，也很難斷言，一個窗邊收納架或充氣腳墊，是否真的會影響乘客在緊急情況下的逃生速度。