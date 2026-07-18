屋崙華埠一銀行 遭1槍匪1周連2搶 攜不明數額現金逃離
信使報（Mercury News）報導，屋崙警方稱，一名上周持刀威脅員工搶劫華埠銀行的男子，於周三上午再次作案。這次他向出納員遞交了一張紙條，聲稱自己持有槍枝，隨後攜不明數額的現金逃離現場。
周三上午約9時06分，位於Franklin街901號的富國銀行（Wells Fargo Bank）分行發生了一起搶劫案。
警方稱，該嫌疑人此次身著與上周不同的服裝，向出納員遞交了一張紙條，要求交出錢財，並聲稱自己持有槍枝，若不從將開槍射擊出納員。
他拿到一筆數額未公開的現金後走出銀行，最後一次被目擊是在Franklin街上。無人受傷。
根據對這兩起搶劫案監控錄像的分析以及其他未公開的信息，警方認為，這兩起搶劫案均由同一名男子所為。
警方稱，在7月9日發生的銀行搶劫案中，嫌疑人於上午9點26分左右走進銀行，揪住一名員工的衣領，用刀威脅並索要現金。另一名員工給了他一筆未公開數額的現金，隨後他徒步離開。
據描述，該男子為黑人，50多歲，身高約6英尺，體格中等。他光頭，留著花白鬍鬚。
在周三的搶劫案中，他戴著一頂白色棒球帽，身穿黑色夾克、米色圍巾和深色褲子。
任何掌握該搶劫犯線索的人士，可撥打510-238-3326聯繫警方。
警方根據監視器畫面與其他未公開線索研判，7月9日持刀搶劫與周三遞紙條威脅的案件，都是同一名男子所為，因此出現1周內連2搶的情況。 周三約9時06分，嫌犯進入Franklin街901號的富國銀行分行，向出納員遞紙條要求交錢，並聲稱自己持有槍枝，隨後拿走不明數額現金離開。 嫌犯被描述為黑人、50多歲、約6英尺高、體格中等、光頭且留花白鬍鬚；周三則戴白帽、穿黑夾克、米色圍巾與深色褲子，知情者可致電510-238-3326。
精華 FAQ
警方根據監視器畫面與其他未公開線索研判，7月9日持刀搶劫與周三遞紙條威脅的案件，都是同一名男子所為，因此出現1周內連2搶的情況。
周三約9時06分，嫌犯進入Franklin街901號的富國銀行分行，向出納員遞紙條要求交錢，並聲稱自己持有槍枝，隨後拿走不明數額現金離開。
嫌犯被描述為黑人、50多歲、約6英尺高、體格中等、光頭且留花白鬍鬚；周三則戴白帽、穿黑夾克、米色圍巾與深色褲子，知情者可致電510-238-3326。
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