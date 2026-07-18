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屋崙華埠一銀行 遭1槍匪1周連2搶 攜不明數額現金逃離

編譯組／綜合報導
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同一嫌疑人不到一周內，第二次搶劫屋崙華埠銀行；示意圖。（取材自Pexels）
同一嫌疑人不到一周內，第二次搶劫屋崙華埠銀行；示意圖。（取材自Pexels）

信使報（Mercury News）報導，屋崙警方稱，一名上周持刀威脅員工搶劫華埠銀行的男子，於周三上午再次作案。這次他向出納員遞交了一張紙條，聲稱自己持有槍枝，隨後攜不明數額的現金逃離現場。

周三上午約9時06分，位於Franklin街901號的富國銀行（Wells Fargo Bank）分行發生了一起搶劫案。

警方稱，該嫌疑人此次身著與上周不同的服裝，向出納員遞交了一張紙條，要求交出錢財，並聲稱自己持有槍枝，若不從將開槍射擊出納員。

他拿到一筆數額未公開的現金後走出銀行，最後一次被目擊是在Franklin街上。無人受傷。

根據對這兩起搶劫案監控錄像的分析以及其他未公開的信息，警方認為，這兩起搶劫案均由同一名男子所為。

警方稱，在7月9日發生的銀行搶劫案中，嫌疑人於上午9點26分左右走進銀行，揪住一名員工的衣領，用刀威脅並索要現金。另一名員工給了他一筆未公開數額的現金，隨後他徒步離開。

據描述，該男子為黑人，50多歲，身高約6英尺，體格中等。他光頭，留著花白鬍鬚。

在周三的搶劫案中，他戴著一頂白色棒球帽，身穿黑色夾克、米色圍巾和深色褲子。

任何掌握該搶劫犯線索的人士，可撥打510-238-3326聯繫警方。

精華 FAQ

  • 警方根據監視器畫面與其他未公開線索研判，7月9日持刀搶劫與周三遞紙條威脅的案件，都是同一名男子所為，因此出現1周內連2搶的情況。

  • 周三約9時06分，嫌犯進入Franklin街901號的富國銀行分行，向出納員遞紙條要求交錢，並聲稱自己持有槍枝，隨後拿走不明數額現金離開。

  • 嫌犯被描述為黑人、50多歲、約6英尺高、體格中等、光頭且留花白鬍鬚；周三則戴白帽、穿黑夾克、米色圍巾與深色褲子，知情者可致電510-238-3326。

屋崙 華埠

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