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跨性別遊行視頻走紅 威善高4天獲競選捐款逾12萬元

編譯組／綜合報導
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威善高因跨性別遊行視頻走紅後，短短四天淨籌得12.7萬元競選捐款。（本報檔案照）
威善高因跨性別遊行視頻走紅後，短短四天淨籌得12.7萬元競選捐款。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

跨性別遊行上的對峙影片在社群瘋傳後，威善高短短4天即從約1090筆捐款募得12萬7600元，並在選戰中維持資金優勢。

舊金山標準報（San Francisco Standard）報導，如果上個月「跨性別遊行」上，一名抗議者與州參議員威善高（Sen. Scott Wiener）爆發的在社交媒體上瘋傳的對峙事件可以用威脅性、羞辱性、霸凌和駭人聽聞來描述的話，最新信息表明，還有另一個詞或許更貼切：利潤豐厚。

威善高競選團隊周三向聯邦選舉委員會提交的文件顯示，在視頻發布後的四天內，他從約1090筆捐款中籌集了12萬7600元。該視頻於6月26日首次發布。

作為參考，威善高的競爭對手、議員陳詩敏（Connie Chan）在競選的前六個月中，僅為其競選籌集了略超過40萬元。

「標準報」上月披露，這起在「跨性別遊行」中引發熱議的事件，為威善高帶來了自參選以來單日最多的捐款人，這股善意的浪潮還包括通過簡訊、電子郵件和社交媒體發來的祝福。

「我剛剛經歷了一場支持浪潮，支持如潮水般湧來，」威善高6月在接受「標準報」政治通訊Power Play採訪時表示。

這場對峙的視頻迅速傳遍全球，人們注意到，這位以捍衛跨性別者權利著稱的議員竟在「跨性別遊行」上遭到抗議。該視頻從「紐約時報」的版面傳播到各家猶太媒體，甚至招致以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的譴責。

威善高競選團隊的分析顯示，在該視頻瘋傳後，33.5%的捐款來自舊金山，50.9%來自大加州地區，15.6%來自州外。

雖然部分選民無疑是看到新聞後被觸動而捐款，但威善高的競選團隊並未冒險，在視頻瘋傳後不久便發送了尋求捐款的簡訊。

威善高自2023年起就開始籌款，這遠早於陳詩敏宣布參選的時間。在6月的初選中，陳詩敏和威善高擊敗了競爭對手賽特（Saikat Chakrabarti）。

陳詩敏需要奮起直追，她目前帳面資金為36.2萬元，而威善高則有120萬元。

與此同時，賽特並未銷聲匿跡。他調動了舊金山有史以來規模最大的地面團隊，為其新成立的Solidarity PAC效力，該委員會正在支持陳詩敏。他最初表示只會協助約一個月，但隨後聲明將全程參與此次選舉。

精華 FAQ

  • 威善高競選團隊向聯邦選舉委員會提交的文件顯示，影片發布後4天內，他從約1090筆捐款中籌得12萬7600元，顯示事件迅速轉化為選戰資源。

  • 團隊分析指出，該波捐款中33.5%來自舊金山，50.9%來自大加州地區，15.6%來自州外，顯示支持不僅限於地方選民，也擴及更廣泛的政治圈。

  • 威善高帳面資金約120萬元，明顯領先；陳詩敏目前約有36.2萬元，需奮起直追；賽特則轉向替Solidarity PAC助選，持續介入並支持陳詩敏。

跨性別 紐約時報

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