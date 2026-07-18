箱型車低成本改裝成露營車 華人退休族旅遊新時尚

華人新移民金吉爾如今已成為推動華人退休族群改裝車旅遊的倡導者。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 華人新移民金吉爾將普通minivan改裝成經濟型露營車，帶動退休族以低成本自駕旅行，並透過車友活動拓展社交圈，形成新興旅遊風潮。

華人 新移民金吉爾（Jinjier）接觸露營車文化至今十餘年，已成為推動華人退休 族群改裝車旅遊的倡導者。他看好退休華人市場，鼓勵將普通家用迷你箱型車（minivan）改裝成經濟型露營車，讓退休人士以較低成本享受自駕旅行樂趣，並透過結伴出遊拓展社交圈。

金吉爾表示，目前參與改裝車旅行團的成員中，至少八成是55歲以上或退休人士。對他們而言，改裝車不只是交通工具，更是一個交友、豐富退休生活的平台。旅程中，大家一起釣魚、泡野外溫泉、舉辦BBQ、篝火晚會及車友聚會，在享受戶外休閒活動的同時，也建立深厚友誼。

金吉爾表示，他於2014年移民美國，隔年便購買第一輛C型露營車，開始接觸露營車旅行。新冠疫情 爆發初期，露營車旅遊一度陷入停滯。令他始料未及的是，隨著疫情持續，人們長時間困在家中後，對戶外旅行的需求迅速增加，露營車旅遊市場隨之迎來爆發式成長。

家用小型箱型車改裝為經濟露營車，出行方便，讓退休人士以較低成本享受自駕旅行樂趣。（圖／受訪者金吉爾提供）

他說：「既然不能開大型露營車旅行，那就自己創造一種方式。」於是，金吉爾開始嘗試將自家一輛小型箱型車改裝成簡易露營車，利用自身的技能，親手打造屬於自己的移動空間。

車內配備冰箱、電力系統、六路監控、破窗器、雷達測速及抬頭顯示等設備。在駕駛座後方，他設計一組多功能生活櫃，巧妙整合微波爐、可導出作為餐桌的抽屜、電磁爐、茶几、菜板、洗菜水槽、調料與廚具收納空間、釣魚用品隔間，以及飲用水和飲料儲存區，甚至還設置電視機升降架，充分利用車內有限的空間。他表示，將車輛後方兩排座椅調低後，就可形成一張雙人床位，足以供兩名成年人休息。

出遊者八成為55歲以上及退休人士，大家一起享受野餐樂趣。（圖／受訪者金吉爾提供）

看到改裝車逐漸受到關注，金吉爾也將自己的改裝過程拍攝成影片，並在YouTube建立頻道。每當改裝影片發布後，很快吸引網友關注，目前已累積上萬名粉絲。不少粉絲留言詢問：「為什麼不能組織一次改裝車旅遊？」

金吉爾將自家一輛小型箱型車改裝成簡易露營車，可謂「麻雀雖小，五臟俱全」。（記者啟鉻／攝影）

在網友熱烈建議下，金吉爾舉辦首次車友會，吸引數十名粉絲參加，其中不少人駕駛自己廂型車改裝的露營車到場交流，現場氣氛熱烈。看到大家對改裝車旅遊的興趣，金吉爾開始嘗試組織車友外出旅行。從最初幾輛車的小型活動，到最多時達30多輛車同行，參與者大多是退休人士。

金吉爾組織車友外出旅行，大家在一起舉辦篝火娛樂活動。（圖／受訪者金吉爾提供）

如今，金吉爾在每次出遊旅途中不僅是發起人，更身兼前導車、領隊、導遊及活動策畫等多重角色。他表示，組織旅遊並不只是帶大家出門玩，還需要處理各種突發狀況，例如預訂露營車位、車輛途中爆胎，甚至協調夫妻成員間的小摩擦。多年來，在他的撮合與陪伴下，甚至促成四對55歲以上的男女成員結為夫妻，還舉辦了「草地婚禮」。

他認為，通過改裝車旅遊帶給普通退休華人的，不只是一次旅行，而是一種重新建立合適的生活圈、享受自己人生第二階段的新方式。