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箱型車改裝露營車一車兩用 模組化露營車改裝市場擴大

記者啟鉻／綜合報導
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對許多希望兼顧生活實用性與旅行自由度的消費者而言，小型廂型車改裝露營車正逐漸成為...
對許多希望兼顧生活實用性與旅行自由度的消費者而言，小型廂型車改裝露營車正逐漸成為更經濟、靈活的新選項。（圖／受訪者金吉爾提供）

AI摘要

文章摘要整理：

北美車宿風潮帶動迷你廂型車改裝成露營車的需求，模組化可拆卸套件讓車主以較低成本兼顧日常通勤與休閒旅行，市場也隨退休與戶外休閒需求增加而擴大。

根據北美露營車改裝品牌Roadloft資料，近年來崇尚自由旅行的「Vanlife」（車宿生活）風潮席捲北美。然而，一輛大型露營車動輒數萬甚至10多萬元的售價，讓不少人望而卻步。隨著模組化改裝技術日趨成熟，愈來愈多民眾開始將目光轉向迷你廂型車（Minivan）。只需加裝一套可拆卸式露營設備，便能將日常代步車，快速轉變為具備睡眠、收納及簡易烹飪功能的露營車，以較低成本享受自駕旅行樂趣。

對預算有限的消費者、退休族、周末露營愛好者，以及想先體驗Vanlife生活方式的人而言，這種兼具日常使用與休閒旅行功能的「一車兩用」模式，正逐漸成為露營市場新趨勢。隨著退休人口增加、戶外休閒風氣盛行，以及民眾對彈性旅遊方式的需求提升，模組化露營車改裝市場持續擴大。

Roadloft指出，對多數家庭而言，最大考量並非打造最豪華的露營車，而是在旅行需求與日常生活之間取得平衡。模組化露營套件最大優勢，在於不會影響車輛原有用途。平日仍可正常作為通勤、購物或家庭接送之用；出遊時，只需安裝模組，即可迅速變身為露營車。不僅省去購置第二輛車的成本，也能避免額外保險、維修與保養支出。

此外，迷你廂型車體積比大型露營車小，駕駛難度較低，也更容易停車，無論是在城市街區、國家公園或露營區都更加便利。其低調的外觀設計，也較不易引起外界注意，是許多車宿族偏好的特色之一。

Roadloft表示，模組化改裝的核心概念在於「不必大幅改造車體，一套設備即可完成露營功能」。傳統露營車改裝往往需要數月時間進行設計與施工，投入費用較大，若想恢復原狀也相當困難。相較之下，模組化套件最大的特色就是「免破壞、可拆卸」。一般套件通常包括可快速展開的雙人床平台、大容量抽屜式收納空間、隱藏式簡易廚房，及可靈活配置的生活空間。車主即使沒有木工或改裝經驗，也能在短時間內完成安裝，大幅降低投入車宿生活門檻。

精華 FAQ

  • 因為大型露營車價格高、使用不夠彈性，迷你廂型車搭配模組化套件後，可兼顧通勤與旅行，成本更低、停車更方便，也更適合初次嘗試車宿生活的人。

  • 最大優勢是免大幅改造車體、可快速拆裝，平時不影響原本用途，出遊時再裝上床鋪、收納與簡易廚房等設備，既省下買第二輛車的費用，也減少保險與保養支出。

  • 預算有限的消費者、退休族、周末露營愛好者，以及想先體驗Vanlife的人都很適合，因為這種方案能在日常生活與戶外旅行之間取得平衡，風險與門檻都較低。

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