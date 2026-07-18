Waymo乘客凌晨遭襲受困 自駕計程車安全再受考驗

當自駕計程車被擋住時，裡面的乘客是否只能坐以待斃?(取材自waymo.com)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山一名Waymo乘客凌晨搭車時遭兩名男子襲擊，車輛被堵住後無法移動，乘客驚恐求救，事件再度引發外界對自駕計程車安全與信任的質疑。

「他們會殺了我。」一名Waymo 乘客被困在車內向警方和客服求救；破壞者當時正在砸毀這輛無人駕駛計程車。

舊金山 紀事報報導，當Waymo電動車 停在舊金山碼頭區（Marina District）的紅綠燈前時，沃森（Sherman Watson）環顧四周，只見空曠的道路上，黑暗中一個身影正朝他走來。

他坐在副駕駛座上，目光掃過皮爾斯街和倫巴第街交錯縱橫的街道。當時是5月9日凌晨3點半左右，這片濱水街區玻璃帷幕牆的建築和凹凸不平的水泥人行道之間一片寂靜。他瞥見右側Verizon商店方向，一個穿著連帽衫的男子正大步朝車子走來。

沃森後來回憶說，那人看起來像是「一直在埋伏」。瞬間，那人抓住了Waymo自動駕駛汽車的前保險槓，這導致車子停了下來。第二位襲擊者走近，兩人輪番用棍狀物體猛擊前擋風玻璃。玻璃碎裂，在沃森眼前形成蛛網般的裂紋，這時，自動駕駛計程車的對講機傳來一個聲音。車輛的遠端助手注意到車輛沒有移動，決定報警。

沃森開始慌了。他詢問Waymo的客服團隊執法人員何時到達，但他們也不知道。他問他們是否可以挪動車輛，客服拒絕了，說車輛被擋住了。沃森眼角瞥見其中一個攻擊者正透過副駕駛座的車窗盯著他。沃森說，那人揮舞著某種重物，然後擊打在夾層玻璃上。

「當時我就想，我要死了，」沃森告訴紀事報。他一邊用手機撥打911，一邊對著對講機哀求。「求求你們，救救我，」他說，「他們會殺了我的。」

這起襲擊事件是舊金山領先的自動駕駛汽車營運商Waymo近期遭遇的最新動盪事件，該公司正努力擴大服務範圍並建立公眾信任。Waymo隸屬於矽谷巨頭Alphabet，一直標榜其車隊是人類駕駛員的安全替代方案。但自兩年前推出載客服務以來，該公司在車輛無法繞過乘客時，始終難以保護乘客免受威脅。