瞄準夏季烤肉商機 Costco即熱BBQ新品上架 10分鐘開吃

Costco推出的BBQ主打全熟設計，加熱即可製作三明治、漢堡等料理。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Costco趁夏季烤肉旺季推出多款即熱煙燻BBQ商品，讓消費者加熱後即可上桌，也反映量販通路搶攻便利型聚餐需求。

盛夏是美國家庭後院烤肉（BBQ）旺季，而假期聚會，不少民眾希望少花時間備料、多花時間與親友相聚。近期，Costco 賣場冷藏區出現多款即食煙燻燒烤新品，包括手撕煙燻豬肉、煙燻牛胸肉焦邊煙燻豬肋排，主打「全熟」設計，只需加熱並搭配BBQ醬，即可快速端上餐桌。

從賣場現場可見，三款商品被集中陳列在冷藏肉品區，明顯鎖定夏季戶外聚餐，商品已事先調味完成，消費者只需加熱後即可製作漢堡、墨西哥 捲餅、三明治或拌入沙拉，也可搭配薯泥、玉米及涼拌菜，快速完成一餐。

其中美式德州BBQ的代表料理，以牛胸肉（Beef Brisket）經長時間煙燻製成，口感偏濃郁，產品同樣已熟，只需加入自己喜歡的BBQ醬即可享用。讓消費者省去十多個小時慢火煙燻的繁複過程。

近年來，美國大型量販店持續擴大「即熱即食」商品布局，原因之一就是現代家庭愈來愈重視便利性，希望不用花半天準備食材，也能快速完成聚餐。

這類預製BBQ產品在網路上評價也呈現兩極。部分消費者認為方便、省時，是平日晚餐及家庭聚會的好選擇。但也有不少BBQ愛好者認為，預製煙燻肉仍難以取代現場慢火煙燻的香氣與口感，尤其肉質及油脂比例，引發不少討論。

隨著夏季戶外活動持續升溫，從即食肉品、冷藏配菜到各式烤肉設備，Costco正積極布局「一站式BBQ採購」，讓消費者即使沒有專業烤爐，也能在家快速享受美式燒烤氛圍。

Costco推出的BBQ主打全熟設計，加熱即可製作三明治、漢堡等料理。（記者李怡╱攝影）