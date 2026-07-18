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破損有汙漬舊衣、床單、毛巾… Target可回收

編譯組/綜合報導
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「Target紡織品回收站」（Target Textile Drop Spot）...
「Target紡織品回收站」（Target Textile Drop Spot）計畫，目前已在加州的所有Target的門市正式上路。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

Target在加州所有門市推行紡織品回收計畫，讓民眾可投遞舊衣、床單與毛巾，即使破損或有汙漬也能回收，但需保持乾淨乾燥，部分品項則不在受理範圍內。

聖荷西信使報報導，在這個物質充裕的時代，隨著各種物品源源不絕地被帶回家中，那些該淘汰的舊物，哪怕每個月都清理一次，可能都還嫌不夠頻繁。

為了落實永續環保，零售巨頭Target為消費者提供了一個絕佳的解決方案：民眾現在可以將家中不需要或無法再穿的舊衣服與紡織品帶到門市，後續的回收工作將由店家全權處理。消費者只需將物品帶進店內，投入設於入口附近的紡織品專用回收箱即可。

Target官方網站指出：「歡迎攜帶任何品牌的舊衣服、床單和毛巾前來，即使已經磨損、有汙漬或破損也沒關係，但請務必確保物品是乾淨且乾燥的。這些衣物、床單和紡織品將會被重複利用、回收或進行負責任的妥善處理，以達到減少送往垃圾掩埋場的目標。我們持續從大家帶來的物品中學習，並致力於擴大品項，好讓更多物品獲得第二次生命。」

這項名為「Target紡織品回收站」（Target Textile Drop Spot）的計畫，目前已在加州的所有Target門市正式上路。該計畫是去年啟動的試辦專案之延伸，如今可接受的紡織品種類比以往更加廣泛。

其中最核心的關鍵在於：無論紡織品的狀況如何，即便是破爛不堪或嚴重磨損，只要保持乾淨，皆可投入回收。

這項舉措之所以重要，是因為大多數接受舊衣與家用紡織品捐贈以供轉售的機構（例如慈善二手店），通常要求物品必須沒有汙漬，且整體屋況良好、能讓他人繼續穿戴。至於其他不符條件的物品—像是磨損變薄的毛巾，或是那些沾滿汙漬的幼兒圍兜—直接扔進垃圾桶往往是最省事（也最誘人）的選擇。

不過，Target的回收計畫並非來者不拒。在「拒收清單」上明確列出的品項包括：「鞋類、各式包款、皮夾、雨具或雪具、泳裝、枕頭、毯子或棉被。」

這項計畫的目的，除了為舊布料尋找新用途外，也是為了幫助忙碌的現代人無縫進行斷捨離。如果民眾能在購買洗衣精和花椰菜的同時，順便把家裡的舊破布拿來回收，那自然是再方便不過了。

精華 FAQ

  • 這項名為「Target紡織品回收站」的計畫，目前已在加州的所有Target門市正式上路，屬於去年試辦專案的擴大版本，讓消費者更方便處理舊紡織品。

  • 民眾可投遞任何品牌的舊衣服、床單和毛巾，即使已磨損、有汙漬或破損也可以，但物品必須先保持乾淨且乾燥，才能進入回收流程。

  • 拒收品項包括鞋類、各式包款、皮夾、雨具或雪具、泳裝、枕頭、毯子或棉被。其目的在於讓舊布料重複利用、回收或妥善處理，盡量減少進入垃圾掩埋場。

加州 聖荷西 Target

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