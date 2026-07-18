美人口普查數據 灣區同性伴侶比率 佛利蒙最低 金山最高

佛利蒙是屬於郊區型態的城市。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 美國人口普查顯示，灣區主要城市中佛利蒙同性伴侶同居比率最低，僅0.8%；舊金山最高達6.6%，顯示LGBTQ+社群在區內分布差異明顯。

這是灣區 同性戀最少的城市嗎？如果數字會說話，就表明了這一點！

舊金山 紀事報報導，奎肯布什(Ryan Quakenbush)自2019年以來一直與同性伴侶住在佛利蒙（Fremont），他說他很少在自己居住的這個城市看到另一對同性戀伴侶。

別誤會他的意思。這位31歲的人力資源專業人士表示，他從未感到不安全，並將他在這座城市的經歷描述為「中性到積極」。不過，他承認，他在當地沒有LGBTQ+朋友。

「老實說，我們通常是群體中唯一的一對同性戀者，」他說，「如果我們認為我們可能會看到同性戀伴侶或 LGBTQ+人士，我們實際上會指出，因為這種情況非常罕見。」

儘管佛利蒙是一個令人愉悅的地方，但根據美國人口普查 數據，在灣區各大城市中，佛利蒙居民與同性伴侶共同生活的比率最低。舊金山及整個灣區擁有全美規模最大、歷史最悠久的LGBTQ+社群之一，但並非所有灣區主要城市都擁有同等的LGBTQ+族群代表性。

調查顯示，在灣區人口10萬以上城市，分享擁有同性伴侶者，佛利蒙為0.8%，是唯一在1%以下的城市；而舊金山市最高、達6.6%。

佛利蒙是東灣地區距離矽谷最近的城市，擁有超過20萬人口，其中35歲至44歲年齡層的人口比率高。這座城市沒有同性戀酒吧，其氛圍明顯帶有郊區特色。

美國人口普查不詢問性取向，但會調查與伴侶同居的人口組成，包括已婚和未婚人士。這項統計無疑低估了同性戀居民的數量──舊金山灣區只有3.8萬居民與同性伴侶同居──但至少可以指出同性戀伴侶選擇定居的地點。

這意味著，即使佛利蒙並非灣區同性戀比率最低的城市，但在我們掌握可靠統計數據的城市中，它無疑是同性戀比率最低的。PFLAG佛利蒙三城分會主席伍丁（Amaya Wooding）認為，該市同性伴侶比率低的原因在於，它畢竟是郊區。

PFLAG是全國性LGBTQ+權益倡導組織。她說，大多數在佛利蒙長大的人最終都會離開，而搬進這座城市的人大多是異性戀伴侶。她還補充說，該地區還有許多年輕的LGBTQ+人士，他們不會被納入統計數據。「這裡並不缺少酷兒孩童（queer kids），」她說，「問題在於，這些孩子高中畢業後會去哪裡？」