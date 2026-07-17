專家：依賴智慧手錶數據監測睡眠 睡眠品質恐變差

專家稱智慧手錶可能讓人們睡眠品質變差 。 (路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 近半美國成年人曾用智慧裝置監測睡眠，較2023年35%大增。

近半美國成年人曾用智慧裝置監測睡眠，較2023年35%大增。 重點二： 專家指裝置可辨識入睡與REM，但深眠、淺眠判讀仍不可靠。

專家指裝置可辨識入睡與REM，但深眠、淺眠判讀仍不可靠。 重點三：失眠者與過度追求分數者恐更焦慮，甚至應停止追蹤。

舊金山 紀事報報導，根據美國睡眠醫學學會（AASM）最新調查數據顯示，智慧睡眠監測裝置的使用率正迎來爆發式成長。目前有近半數的美國成年人表示，曾使用過智慧手錶、應用程式或其他穿戴裝置來監測自己的睡眠，與2023年的35%相比，呈現顯著上升趨勢。

這股成長浪潮，反映了學術界研究人員與社會大眾對「睡眠健康」的關注度日益提高，同時也推波助瀾了社群媒體 上近期興起的「極限睡眠」（sleepmaxxing）風潮。

在科技巨擘雲集、運動風氣盛行的舊金山灣區 ，這股趨勢尤為明顯。當地高度依賴科技且注重健身的人口結構，完美契合了全美最傾向購買智慧穿戴裝置（如Apple Watch、Garmin手錶、Oura智慧戒指等）來記錄睡眠的消費者畫像。

然而，睡眠醫學專家提醒，這些裝置所採集到的數據，並非全部都具有實質的醫學意義。更有專家補充指出，那些過度執著於數據、在穿戴裝置驅使下盲目追求「完美睡眠」的群體，反倒最難從中受益。

舊金山加大（UCSF）睡眠醫學專家馬爾科姆（Dr. Katherine Malcolm）指出，睡眠監測裝置透過心率等指標，能相當精準地區分「清醒」與「入睡」並評估總睡眠時間，在辨識伴隨高心率變異性（HRV）的「快速動眼期（REM）」上也有不錯的表現；然而，這類裝置在區分「深眠」與「淺眠」時的可靠度卻大打折扣，因為要確認大腦進入慢波同步活動的深眠狀態，唯一的方法仍是透過實驗室的腦波圖（EEG）監測。

馬爾科姆也提醒，患者常因裝置數據而產生誤解，例如抱怨自己整晚大多處於淺眠，但事實上，高達55%的淺眠時間對大腦功能至關重要，而且，對於大腦健康正常的人而言，一個晚上的好眠必須涵蓋所有的睡眠階段。

此外，許多裝置會生成一個「睡眠分數」，史丹福大學睡眠醫學專家佩拉約（Dr. Rafael Pelayo）指出，每家廠商都有其生成該分數的專有「黑盒子」演算法。

專家直言，睡眠分數本身既不客觀，也無太大實質意義。不過，佩拉約表示，這在追蹤長期變化時仍是個有用的工具—就像體重計可以顯示你體重的長期起伏一樣，但前提是必須與同一台體重計之前的測量結果進行對比。

專家指出，穿戴式睡眠監測裝置對某些人確實更有幫助，但也有一些人可能最好完全避免使用。

馬爾科姆說明，睡眠監測裝置最實用的方式在於促成行為改善，例如發現飲酒會導致睡眠中斷後進而減少攝取。相反地，最無法從中受益的則是失眠症或患有「健康睡眠強迫症（Orthosomnia）」的群體。

診所中常有患者明明白天精神良好，卻因不完美的穿戴裝置顯示低分而過度焦慮，這種本末倒置的執著只會帶來更多心理壓力，因此馬爾科姆建議失眠患者應停止監測、甚至直接丟掉追蹤器，才不會對睡眠健康造成反效果。

佩拉約博士最後補充，雖然像蘋果手錶這樣的裝置確實能相對準確地警示某些醫療狀況（例如睡眠呼吸中止症或心房顫動），但它們依然無法取代正式的醫學診斷。