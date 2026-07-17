我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

專家：依賴智慧手錶數據監測睡眠 睡眠品質恐變差

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家稱智慧手錶可能讓人們睡眠品質變差 。 (路透)
專家稱智慧手錶可能讓人們睡眠品質變差 。 (路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：近半美國成年人曾用智慧裝置監測睡眠，較2023年35%大增。
  • 重點二：專家指裝置可辨識入睡與REM，但深眠、淺眠判讀仍不可靠。
  • 重點三：失眠者與過度追求分數者恐更焦慮，甚至應停止追蹤。

舊金山紀事報報導，根據美國睡眠醫學學會（AASM）最新調查數據顯示，智慧睡眠監測裝置的使用率正迎來爆發式成長。目前有近半數的美國成年人表示，曾使用過智慧手錶、應用程式或其他穿戴裝置來監測自己的睡眠，與2023年的35%相比，呈現顯著上升趨勢。

這股成長浪潮，反映了學術界研究人員與社會大眾對「睡眠健康」的關注度日益提高，同時也推波助瀾了社群媒體上近期興起的「極限睡眠」（sleepmaxxing）風潮。

在科技巨擘雲集、運動風氣盛行的舊金山灣區，這股趨勢尤為明顯。當地高度依賴科技且注重健身的人口結構，完美契合了全美最傾向購買智慧穿戴裝置（如Apple Watch、Garmin手錶、Oura智慧戒指等）來記錄睡眠的消費者畫像。

然而，睡眠醫學專家提醒，這些裝置所採集到的數據，並非全部都具有實質的醫學意義。更有專家補充指出，那些過度執著於數據、在穿戴裝置驅使下盲目追求「完美睡眠」的群體，反倒最難從中受益。

舊金山加大（UCSF）睡眠醫學專家馬爾科姆（Dr. Katherine Malcolm）指出，睡眠監測裝置透過心率等指標，能相當精準地區分「清醒」與「入睡」並評估總睡眠時間，在辨識伴隨高心率變異性（HRV）的「快速動眼期（REM）」上也有不錯的表現；然而，這類裝置在區分「深眠」與「淺眠」時的可靠度卻大打折扣，因為要確認大腦進入慢波同步活動的深眠狀態，唯一的方法仍是透過實驗室的腦波圖（EEG）監測。

馬爾科姆也提醒，患者常因裝置數據而產生誤解，例如抱怨自己整晚大多處於淺眠，但事實上，高達55%的淺眠時間對大腦功能至關重要，而且，對於大腦健康正常的人而言，一個晚上的好眠必須涵蓋所有的睡眠階段。

此外，許多裝置會生成一個「睡眠分數」，史丹福大學睡眠醫學專家佩拉約（Dr. Rafael Pelayo）指出，每家廠商都有其生成該分數的專有「黑盒子」演算法。

專家直言，睡眠分數本身既不客觀，也無太大實質意義。不過，佩拉約表示，這在追蹤長期變化時仍是個有用的工具—就像體重計可以顯示你體重的長期起伏一樣，但前提是必須與同一台體重計之前的測量結果進行對比。

專家指出，穿戴式睡眠監測裝置對某些人確實更有幫助，但也有一些人可能最好完全避免使用。

馬爾科姆說明，睡眠監測裝置最實用的方式在於促成行為改善，例如發現飲酒會導致睡眠中斷後進而減少攝取。相反地，最無法從中受益的則是失眠症或患有「健康睡眠強迫症（Orthosomnia）」的群體。

診所中常有患者明明白天精神良好，卻因不完美的穿戴裝置顯示低分而過度焦慮，這種本末倒置的執著只會帶來更多心理壓力，因此馬爾科姆建議失眠患者應停止監測、甚至直接丟掉追蹤器，才不會對睡眠健康造成反效果。

佩拉約博士最後補充，雖然像蘋果手錶這樣的裝置確實能相對準確地警示某些醫療狀況（例如睡眠呼吸中止症或心房顫動），但它們依然無法取代正式的醫學診斷。

精華 FAQ

  • 根據AASM最新調查，近半數美國成年人曾使用智慧手錶、App或其他穿戴裝置監測睡眠，明顯高於2023年的35%，顯示市場與大眾關注都快速升溫。

  • 專家指出，這類裝置可相當準確辨識是否入睡、總睡眠時間與部分REM特徵，但在區分深眠與淺眠上可靠度不足；真正確認深眠仍需實驗室EEG腦波監測。

  • 失眠症患者與有健康睡眠強迫症的人最不適合過度追蹤，因為低分或不完美數據容易引發焦慮與心理壓力，反而破壞睡眠；專家甚至建議部分人直接停止使用。

舊金山 社群媒體 灣區

上一則

男子涉在銀行提款機門廳虐殺幼貓 兩周後被逮

下一則

男子騎電動滑板車躲警 撞傷7旬婦 遭控多項重罪

延伸閱讀

醫藥／ 半夜醒來幾次正常？醫：視年齡

醫藥／ 半夜醒來幾次正常？醫：視年齡
睡前滑手機 大腦「超時加班」損健康 更影響情緒穩定

睡前滑手機 大腦「超時加班」損健康 更影響情緒穩定
養生／規律運動、放鬆心情…做到5件事 你能睡更好

養生／規律運動、放鬆心情…做到5件事 你能睡更好
吃安眠藥怕依賴 自行停藥風險更大 恐致嚴重身心症狀

吃安眠藥怕依賴 自行停藥風險更大 恐致嚴重身心症狀
養生／藍光眼鏡緩眼睛疲？研究：效果有限

養生／藍光眼鏡緩眼睛疲？研究：效果有限

熱門新聞

加州州長紐森坦承，當年與里皮-吉布尼有染是個錯誤。（美聯社）

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

2026-07-16 18:18
灣區部分地區終於允許開設後院微型餐廳。示意圖。（取自Pexels）

加州家庭廚房合法化 灣區「後院餐廳」爆紅

2026-07-13 17:00
Costco新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在全國的Costco美食廣場上線， 不少食客慕名前來品嘗。（記者王子涵╱攝影）

炸雞柳返場Costco美食廣場 華人普遍好評：超越Popeyes

2026-07-15 21:42
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判刑、並須賠償逾1.58億美元。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-11 02:20
下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。（受訪人提供）

洛杉磯到府私廚 99%客戶是華人 願意花錢買時間、健康

2026-07-12 02:19
中華航空舊金山總經理曾煜屏（中）與其團隊成員。（記者李怡/攝影）

媲美商務艙、攜手米其林 華航豪華經濟艙全面升級

2026-07-11 02:11

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒