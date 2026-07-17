男子涉在銀行提款機門廳虐殺幼貓 兩周後被逮

消防員出動雲梯車，協助警員登上屋頂將奧爾森拘捕。（舊金山警局提供）

舊金山 警方16日(周四)宣布，一名男子涉嫌在市場街一家銀行的自動提款機門廳內虐待並殺死一隻幼貓，經過約兩周調查後被捕。

被捕男子是來自內華達州 雷諾市、33歲的威廉奧爾森（William Ohlson）。他於7月14日被關押至舊金山縣監獄，涉嫌觸犯動物虐待及妨礙警方執法等罪名。

警方表示，事件發生於7月1日凌晨約2時。奧爾森涉嫌帶著一隻幼貓進入市場街1800號路段一家銀行的自動提款機門廳，隨後虐待幼貓並導致其死亡。男子其後帶着幼貓屍體離開現場。

舊金山動物照顧及管制局主導調查，並取得與嫌疑人身分有關資料的搜查令，確認奧爾森為涉案男子。舊金山警方其後協助調查，並將他鎖定在Fell Street 100號路段的一家酒店內。

警方14日前往酒店執行搜查令時，操作警用無人機的人員發現嫌疑人已從房間逃到相鄰建築的屋頂。由於屋頂位置不易到達，警方要求舊金山消防局協助。消防員出動雲梯車，協助警員登上屋頂將奧爾森拘捕。

警方感謝舊金山動物照顧及管制局、雷諾警察局及舊金山消防局協助調查和拘捕行動。

奧爾森目前僅屬被捕及涉嫌犯罪，是否正式起訴有待地檢處決定；在法院裁定有罪前依法推定無罪。