T Third輕鐵兩個周末停駛施工 SFMTA加開接駁巴士
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舊金山市交通局（SFMTA）將於7月18日至19日及7月25日至26日兩個周末，針對T Third輕鐵沿線展開軌道維修工程。施工期間，部分路段列車將暫停行駛，改由接駁巴士提供服務，交通局提醒搭乘Muni的民眾預留更多轉乘時間，並提早規畫行程。
此次工程屬於SFMTA年度維修計畫的一部分，目的在更新軌道設施，提升列車運行的安全性與可靠性。施工期間，T Third線每日上午6時至午夜之間採取巴士替代服務，夜間Owl巴士服務則維持正常。
第一階段施工將於7月18日（周六）至19日（周日）進行，施工範圍位於Sunnydale站至Evans站之間。屆時，接駁巴士將往返於Visitacion Avenue與Bayshore Boulevard交會處至第三街與Marin Street之間。T Third列車則僅行駛於第三街與Marin Street至華埠白蘭站之間。乘客可在3街與Marin街轉乘巴士或列車。
第二階段施工將於7月25日（周六）至26日（周日）進行，施工範圍調整為Armstrong站至Sunnydale站。施工期間，接駁巴士服務將延伸至第三街與Williams Avenue，列車則往返第三街與Williams Avenue及華埠白蘭站之間，旅客可於3街與Williams Avenue轉乘。
SFMTA表示，施工期間接駁巴士將停靠沿線所有車站，盡量降低對乘客的影響，但由於需增加轉乘程序，旅客通勤時間可能較平時延長，建議提早出門，尤其是周末前往市中心、甲骨文球場（Oracle Park）、華埠及獵人角（Bayview）等地的民眾，應預留更多交通時間。
SFMTA提醒，民眾可透過官網SFMTA.com/FixItWeek查詢最新施工資訊、接駁巴士停靠位置及服務調整，也可使用MuniMobile App或511系統，即時掌握班次資訊，避免影響行程。
這次施工屬於SFMTA年度維修計畫的一部分，目的是更新軌道設施，提升T Third輕鐵的運行安全性與可靠性，並降低日後故障風險。 7月18日至19日第一階段施工位於Sunnydale站至Evans站之間，接駁巴士往返Visitacion Avenue與Bayshore Boulevard交會處到第三街與Marin Street，列車僅行駛到白蘭站。 施工期間每日6時至午夜以巴士替代服務為主，夜間Owl巴士維持正常；乘客應預留轉乘時間並提早出門，也可透過SFMTA官網、MuniMobile App或511查詢最新資訊。
精華 FAQ
這次施工屬於SFMTA年度維修計畫的一部分，目的是更新軌道設施，提升T Third輕鐵的運行安全性與可靠性，並降低日後故障風險。
7月18日至19日第一階段施工位於Sunnydale站至Evans站之間，接駁巴士往返Visitacion Avenue與Bayshore Boulevard交會處到第三街與Marin Street，列車僅行駛到白蘭站。
施工期間每日6時至午夜以巴士替代服務為主，夜間Owl巴士維持正常；乘客應預留轉乘時間並提早出門，也可透過SFMTA官網、MuniMobile App或511查詢最新資訊。
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