T Third輕鐵兩個周末停駛施工 SFMTA加開接駁巴士

T Third輕鐵兩個周末停駛施工，SFMTA加開接駁巴士籲民眾提早規畫行程。（記者李怡╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： SFMTA將於7月兩個周末進行T Third輕鐵軌道維修。

SFMTA將於7月兩個周末進行T Third輕鐵軌道維修。 重點二： 施工期間部分路段停駛，6時至午夜改由接駁巴士替代。

施工期間部分路段停駛，6時至午夜改由接駁巴士替代。 重點三：乘客需預留轉乘時間，並可查詢官網與App掌握最新資訊。

舊金山市交通局（SFMTA）將於7月18日至19日及7月25日至26日兩個周末，針對T Third輕鐵沿線展開軌道維修工程。施工期間，部分路段列車將暫停行駛，改由接駁巴士提供服務，交通局提醒搭乘Muni的民眾預留更多轉乘時間，並提早規畫行程。

此次工程屬於SFMTA年度維修計畫的一部分，目的在更新軌道設施，提升列車運行的安全性與可靠性。施工期間，T Third線每日上午6時至午夜之間採取巴士替代服務，夜間Owl巴士服務則維持正常。

第一階段施工將於7月18日（周六）至19日（周日）進行，施工範圍位於Sunnydale站至Evans站之間。屆時，接駁巴士將往返於Visitacion Avenue與Bayshore Boulevard交會處至第三街與Marin Street之間。T Third列車則僅行駛於第三街與Marin Street至華埠 白蘭站之間。乘客可在3街與Marin街轉乘巴士或列車。

第二階段施工將於7月25日（周六）至26日（周日）進行，施工範圍調整為Armstrong站至Sunnydale站。施工期間，接駁巴士服務將延伸至第三街與Williams Avenue，列車則往返第三街與Williams Avenue及華埠白蘭站之間，旅客可於3街與Williams Avenue轉乘。

SFMTA表示，施工期間接駁巴士將停靠沿線所有車站，盡量降低對乘客的影響，但由於需增加轉乘程序，旅客通勤時間可能較平時延長，建議提早出門，尤其是周末前往市中心、甲骨文球場（Oracle Park）、華埠及獵人角（Bayview）等地的民眾，應預留更多交通時間。

SFMTA提醒，民眾可透過官網SFMTA.com/FixItWeek查詢最新施工資訊、接駁巴士停靠位置及服務調整，也可使用MuniMobile App或511系統，即時掌握班次資訊，避免影響行程。