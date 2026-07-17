我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

T Third輕鐵兩個周末停駛施工 SFMTA加開接駁巴士

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
T Third輕鐵兩個周末停駛施工，SFMTA加開接駁巴士籲民眾提早規畫行程。（...
T Third輕鐵兩個周末停駛施工，SFMTA加開接駁巴士籲民眾提早規畫行程。（記者李怡╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SFMTA將於7月兩個周末進行T Third輕鐵軌道維修。
  • 重點二：施工期間部分路段停駛，6時至午夜改由接駁巴士替代。
  • 重點三：乘客需預留轉乘時間，並可查詢官網與App掌握最新資訊。

舊金山市交通局（SFMTA）將於7月18日至19日及7月25日至26日兩個周末，針對T Third輕鐵沿線展開軌道維修工程。施工期間，部分路段列車將暫停行駛，改由接駁巴士提供服務，交通局提醒搭乘Muni的民眾預留更多轉乘時間，並提早規畫行程。

此次工程屬於SFMTA年度維修計畫的一部分，目的在更新軌道設施，提升列車運行的安全性與可靠性。施工期間，T Third線每日上午6時至午夜之間採取巴士替代服務，夜間Owl巴士服務則維持正常。

第一階段施工將於7月18日（周六）至19日（周日）進行，施工範圍位於Sunnydale站至Evans站之間。屆時，接駁巴士將往返於Visitacion Avenue與Bayshore Boulevard交會處至第三街與Marin Street之間。T Third列車則僅行駛於第三街與Marin Street至華埠白蘭站之間。乘客可在3街與Marin街轉乘巴士或列車。

第二階段施工將於7月25日（周六）至26日（周日）進行，施工範圍調整為Armstrong站至Sunnydale站。施工期間，接駁巴士服務將延伸至第三街與Williams Avenue，列車則往返第三街與Williams Avenue及華埠白蘭站之間，旅客可於3街與Williams Avenue轉乘。

SFMTA表示，施工期間接駁巴士將停靠沿線所有車站，盡量降低對乘客的影響，但由於需增加轉乘程序，旅客通勤時間可能較平時延長，建議提早出門，尤其是周末前往市中心、甲骨文球場（Oracle Park）、華埠及獵人角（Bayview）等地的民眾，應預留更多交通時間。

SFMTA提醒，民眾可透過官網SFMTA.com/FixItWeek查詢最新施工資訊、接駁巴士停靠位置及服務調整，也可使用MuniMobile App或511系統，即時掌握班次資訊，避免影響行程。

精華 FAQ

  • 這次施工屬於SFMTA年度維修計畫的一部分，目的是更新軌道設施，提升T Third輕鐵的運行安全性與可靠性，並降低日後故障風險。

  • 7月18日至19日第一階段施工位於Sunnydale站至Evans站之間，接駁巴士往返Visitacion Avenue與Bayshore Boulevard交會處到第三街與Marin Street，列車僅行駛到白蘭站。

  • 施工期間每日6時至午夜以巴士替代服務為主，夜間Owl巴士維持正常；乘客應預留轉乘時間並提早出門，也可透過SFMTA官網、MuniMobile App或511查詢最新資訊。

華埠

上一則

男子騎電動滑板車躲警 撞傷7旬婦 遭控多項重罪

下一則

「羊水破前1天」解雇 Meta涉用AI選病產假者裁員 挨告

延伸閱讀

世界盃+泰勒絲大婚…國慶長周末紐約恐塞爆 出行留意交通

世界盃+泰勒絲大婚…國慶長周末紐約恐塞爆 出行留意交通
麥迪遜與萊辛頓大道公車道完工 望減通勤時間

麥迪遜與萊辛頓大道公車道完工 望減通勤時間
國慶將迎200萬旅客 LAX籲早報到

國慶將迎200萬旅客 LAX籲早報到
國慶日長周末 80號公路將嚴重壅塞

國慶日長周末 80號公路將嚴重壅塞
Mission街事故多 翻新完工更安全

Mission街事故多 翻新完工更安全

熱門新聞

加州州長紐森坦承，當年與里皮-吉布尼有染是個錯誤。（美聯社）

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

2026-07-16 18:18
灣區部分地區終於允許開設後院微型餐廳。示意圖。（取自Pexels）

加州家庭廚房合法化 灣區「後院餐廳」爆紅

2026-07-13 17:00
Costco新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在全國的Costco美食廣場上線， 不少食客慕名前來品嘗。（記者王子涵╱攝影）

炸雞柳返場Costco美食廣場 華人普遍好評：超越Popeyes

2026-07-15 21:42
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判刑、並須賠償逾1.58億美元。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-11 02:20
下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。（受訪人提供）

洛杉磯到府私廚 99%客戶是華人 願意花錢買時間、健康

2026-07-12 02:19
中華航空舊金山總經理曾煜屏（中）與其團隊成員。（記者李怡/攝影）

媲美商務艙、攜手米其林 華航豪華經濟艙全面升級

2026-07-11 02:11

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒