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聖荷西前估值官：振興市中心經濟不能只靠球迷 還有全職員工

聖荷西訊
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前聖塔克拉拉縣估值官史東認為，聖荷西市中心的經濟需要的遠不止是前來觀賽的球迷，而...
前聖塔克拉拉縣估值官史東認為，聖荷西市中心的經濟需要的遠不止是前來觀賽的球迷，而是全職員工。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

前聖塔克拉拉縣估值官史東指出，聖荷西市中心夜間熱鬧不等於白天復甦，若要振興經濟，必須讓更多員工重返辦公室，帶動日常人流與消費。

前聖塔克拉拉縣估值官史東(Larry Stone)投書媒體，認為聖荷西市中心的經濟需要的遠不止是前來觀賽的球迷，而是全職員工。

聖荷西信使報報導，史東表示，在世界盃期間，聖荷西的各項活動吸引了大量關注，不僅重燃了美國人的自豪感，也展現了聖荷西市中心如何成為一個充滿活力、令人興奮的目的地，其夜間活動量甚至超過了疫情前的水平。然而，世界盃結束後，城市領導人仍將面臨嚴峻的現實：白天的行人流量和商業活動依然慘淡。問題不僅在於缺乏經濟適用房。

更重要的是，市中心核心區域的勞動力嚴重短缺。私人企業和公共機構普遍採用遠距辦公模式，導致曾經支撐市中心餐廳、零售商和小型企業日常營運的勞動力大幅減少。除非政治和商業領袖正視這個問題，並鼓勵更多人重返工作崗位，否則聖荷西市中心將繼續在夜間繁榮發展，而在白天卻舉步維艱。

史東表示，許多企業和政府機構仍然傾向於遠距辦公，是嚴重的問題。政治領導層在解決這個問題和尋求切實可行的解決方案方面卻鮮有作為。

「2021年7月，州長紐森宣布，出於公共衛生考慮，員工繼續大規模遠距辦公已不再必要。身為聖塔克拉拉縣的評估官，我當天就向所有250名員工發送了通知，建議他們在兩周內做好全職返回辦公室的準備。五年過去了，聖荷西市仍然沒有要求所有市政員工全職到辦公室工作。」

他指出，如今，灣區約四分之一的辦公空間仍然空置，聖荷西市中心的辦公大樓空置率位居該地區前列。聖荷西的辦公大樓入住率也持續落後於許多主要大都會區。數據顯示，紐約和邁阿密在重返辦公室方面處於全國領先地位，而矽谷則是墊底。

如果員工可以無限期地在家辦公，他們就沒有理由通勤到市中心上班，甚至沒有理由住在市中心。這種現實加劇了市中心辦公大樓、零售商、餐廳、飯店和住宅開發案面臨的困境。

史東表示，在他的演講中經常問聽眾：「員工選擇一周中的哪幾天在家工作？」答案幾乎總是相同的：周一和周五。全國辦公室入住率數據也證實，周五仍是一周中到崗率最低的一天。

「這就引出了一個顯而易見的問題：真的有人相信周一和周五在家工作的員工能像在辦公室一樣有效率嗎？」史東說，他的結論是，如果一家公司或政府機構能夠讓員工每周只在辦公室工作三到四天就保持最高的生產力，那麼它就應該評估一下是否有人員過剩的問題。

他指出，遠距辦公是應對新冠疫情的必要措施。如今，它已不再是公共衛生方面的必需品。一個充滿活力的本地經濟不僅依賴居民和遊客，也依賴成千上萬光顧餐廳、商店和其他企業的員工。如果聖荷西的領導人真心想要振興市中心，讓員工重返辦公室必須是解決方案的一部分。

精華 FAQ

  • 他認為球迷只能在活動期間帶來短暫繁榮，真正支撐餐廳、商店與辦公大樓運作的，是每天通勤到市中心的全職員工；沒有這些人，白天經濟就難以恢復。

  • 主要原因是企業與政府機構普遍採用遠距辦公，讓原本在市中心上班的人潮大幅減少。結果是辦公空間空置、商業活動疲弱，連帶影響零售、餐飲與住宅開發。

  • 他主張政治與商業領袖應正視遠距辦公造成的問題，鼓勵員工更多回到辦公室，甚至檢視是否有人力過剩。只有讓員工重返市中心，才能真正帶動白天經濟。

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