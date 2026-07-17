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男子騎電動滑板車躲警 撞傷7旬婦 遭控多項重罪

記者王子涵／舊金山報導
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地檢長謝安宜宣布起訴布蘭奇。(記者王子涵╱攝影)
地檢長謝安宜宣布起訴布蘭奇。(記者王子涵╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：35歲男子騎電動滑板車躲警，撞倒72歲婦人致重傷。
  • 重點二：受害者手肘骨折、手腕斷裂，事後還需要接受手術。
  • 重點三：布蘭奇遭控多項重罪，檢方並要求審理期間不得保釋。

舊金山地檢處表示，一名男子涉嫌騎乘電動滑板車逃避警方追捕，其間在市中心跑華街（Powell Street）撞倒一名72歲女子，導致對方手肘骨折、手腕斷裂並須接受手術。35歲男子梅爾頓布蘭奇（Melthon Branch）被警方逮捕後，正面臨多項重罪指控。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）16日宣布起訴布蘭奇，被告定於當日下午1時30分在舊金山司法大樓提審。地檢處表示，將以被告可能危及公共安全為由，要求法庭在案件審理期間不准其保釋。

據地檢處引述的法庭文件，事件發生於7月13日晚上約8時26分。警員在埃利斯街（Ellis Street）看到布蘭奇駕駛電動滑板車，並認出他涉及一項尚未執行的聯邦法警局拘捕令。警員隨即亮起警燈、鳴響警笛，並透過擴音設備要求他停車。

地檢處指出，布蘭奇未有遵從指示，而是騎車沿行人道逃走，其後躥入繁忙車流，曾逆向行駛並闖過多個交通燈。沿途行人需要閃避，以免遭其撞上。

當被告沿跑華街西側行人道向北行駛、接近奧法雷爾街（O'Farrell Street）時，據稱以滑板車正面撞上一名72歲女子。碰撞令兩人倒地，女事主手肘骨折、手腕斷裂，需要接受手術治療。

地檢處稱，被告碰撞後棄車徒步逃走，跑到奧法雷爾街200號路段，鑽進一間餐廳顧客用餐的桌子下方躲藏，最終被警員拘捕。

警方拘捕被告時，據稱在其身上或隨身物品中檢獲疑似甲基安非他命、超過2000美元現金、毒品用具、電子磅、未使用的密封袋，以及三張印有他人姓名的信用卡。

布蘭奇現被控逃避執法人員並導致他人嚴重受傷、肇事後逃逸、虐待長者、以致命武器襲擊、毆打他人並造成嚴重傷害、逆向行駛逃避警方，以及藏有甲基安非他命意圖販售等罪名。部分控罪附有被告親自造成嚴重身體傷害及使用致命武器的加重指控。

精華 FAQ

  • 據稱布蘭奇在警方追捕下騎電動滑板車沿行人道逃逸，並闖入繁忙車流，最後在跑華街西側行人道撞上72歲女子，導致對方重傷。

  • 她在碰撞中倒地，造成手肘骨折、手腕斷裂，並且需要接受手術治療，顯示傷勢相當嚴重。

  • 布蘭奇被控逃避執法人員並致人重傷、肇事逃逸、虐待長者、以致命武器襲擊、逆向行駛逃避警方，以及持有甲基安非他命意圖販售等罪名。

舊金山

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