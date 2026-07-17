我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

陳紫柔替補攻下14分 助女武神擊敗印第安納狂熱隊

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳紫柔在2025年WNBA選秀第三輪、第30順位獲女武神選中，成為首名在WNBA...
陳紫柔在2025年WNBA選秀第三輪、第30順位獲女武神選中，成為首名在WNBA選秀中獲選的台裔球員，但在訓練營結束時遭球隊裁退。（金州女武神網站）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳紫柔替補僅10分鐘攻下14分，助女武神擊敗狂熱。
  • 重點二：她第三節連得12分，成功瓦解對手反攻氣勢。
  • 重點三：女武神奪下8連勝，陳紫柔成重要替補得分點。

台裔後衛陳紫柔（Kaitlyn Chen）替補上場僅10分鐘便攻下14分，協助金州女武神隊（Golden State Valkyries）周三以88比75擊敗印第安納狂熱隊（Indiana Fever），完成五戰全勝的客場之旅，並將連勝紀錄延長至八場。

狂熱隊在第三節展開反攻，一度將差距縮小至兩分。女武神主教練納卡瀨（Natalie Nakase）隨即換上陳紫柔，希望她為球隊注入活力。

陳紫柔上場後迅速接管比賽，第三節攻下12分，其中包括10分的連續進帳，瓦解狂熱隊的反撲。她在這波攻勢中五投全中，多次突破至籃下得分，最終幫助女武神重新拉開差距。

陳紫柔全場攻下14分，比狂熱球星克拉克（Caitlin Clark）的13分還多一分。克拉克全場14次出手僅命中4球；狂熱則以米切爾（Kelsey Mitchell）的20分為全隊最高。

「她打球的方式能讓所有人振奮，我們也會從她的能量中得到動力。」隊友威廉絲（Gabby Williams）賽後說。她並表示，女武神可能是聯盟唯一擁有多名「年度最佳第六人」候選人的球隊。

陳紫柔本季的表現，與一年前形成鮮明對比。她在2025年WNBA選秀第三輪、第30順位獲女武神選中，成為首名在WNBA選秀中獲選的台裔球員，但在訓練營結束時遭球隊裁退。

一個月後，女武神因多名球員離隊參加歐洲籃球錦標賽，再次簽下陳紫柔。她把握機會逐漸站穩陣腳，新秀球季上場24場。本季她再以訓練營合約爭取席位，最終進入正式名單，並成為伯頓（Veronica Burton）身後的重要替補控球員。

陳紫柔在普林斯頓大學效力三季後轉讀康乃狄克大學，並隨隊贏得2025年全國大學女籃冠軍。她本季已多次得分達到雙位數，逐漸從陣容邊緣球員成長為女武神板凳席上的穩定得分點。

女武神本場投籃命中率達52%，威廉絲攻下全隊最高的16分，替補球員海耶斯（Tiffany Hayes）與薩洛恩（Janelle Salaün）分別得到13分及12分。

八連勝後，女武神戰績提升至18勝7負。球隊深厚的替補陣容已成為本季爭取佳績的重要優勢，陳紫柔也開始被視為WNBA年度進步最快球員及最佳第六人的潛在人選。

精華 FAQ

  • 她僅出賽10分鐘就攻下14分，其中第三節獨得12分，還包含一波10分連續得分，迅速壓制狂熱隊反撲並幫女武神重新拉開比數。

  • 因為狂熱隊一度把差距縮小到2分，主教練納卡瀨希望陳紫柔帶來活力。她上場後立即以突破和得分改變節奏，成功穩住戰局。

  • 她去年曾在訓練營後被裁掉，之後才重新獲得機會；本季則成功進入正式名單，成為後衛伯頓身後的重要替補，並逐漸成為穩定得分點。

上一則

男子涉在銀行提款機門廳虐殺幼貓 兩周後被逮

下一則

男子騎電動滑板車躲警 撞傷7旬婦 遭控多項重罪

延伸閱讀

NBA／狀元、榜眼夏季聯賽首交鋒 迪班薩力壓彼特森：我這次好想贏

NBA／狀元、榜眼夏季聯賽首交鋒 迪班薩力壓彼特森：我這次好想贏
MLB／大谷翔平第9次首局首打席開轟 道奇卻遭響尾蛇橫掃

MLB／大谷翔平第9次首局首打席開轟 道奇卻遭響尾蛇橫掃
MLB／羅伯茲盛讚大谷太棒了 坦言道奇離追求的目標還很遠

MLB／羅伯茲盛讚大谷太棒了 坦言道奇離追求的目標還很遠

MLB／紅襪擊敗大都會奪9連勝 鄭宗哲代跑跑回追平分

MLB／紅襪擊敗大都會奪9連勝 鄭宗哲代跑跑回追平分
NBA／暴龍隊魂正式告別 羅瑞ㄧ日合約退休 隊史第2件退休球衣將誕生

NBA／暴龍隊魂正式告別 羅瑞ㄧ日合約退休 隊史第2件退休球衣將誕生

熱門新聞

加州州長紐森坦承，當年與里皮-吉布尼有染是個錯誤。（美聯社）

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

2026-07-16 18:18
灣區部分地區終於允許開設後院微型餐廳。示意圖。（取自Pexels）

加州家庭廚房合法化 灣區「後院餐廳」爆紅

2026-07-13 17:00
Costco新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在全國的Costco美食廣場上線， 不少食客慕名前來品嘗。（記者王子涵╱攝影）

炸雞柳返場Costco美食廣場 華人普遍好評：超越Popeyes

2026-07-15 21:42
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判刑、並須賠償逾1.58億美元。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-11 02:20
下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。（受訪人提供）

洛杉磯到府私廚 99%客戶是華人 願意花錢買時間、健康

2026-07-12 02:19
中華航空舊金山總經理曾煜屏（中）與其團隊成員。（記者李怡/攝影）

媲美商務艙、攜手米其林 華航豪華經濟艙全面升級

2026-07-11 02:11

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒