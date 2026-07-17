陳紫柔替補攻下14分 助女武神擊敗印第安納狂熱隊
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台裔後衛陳紫柔（Kaitlyn Chen）替補上場僅10分鐘便攻下14分，協助金州女武神隊（Golden State Valkyries）周三以88比75擊敗印第安納狂熱隊（Indiana Fever），完成五戰全勝的客場之旅，並將連勝紀錄延長至八場。
狂熱隊在第三節展開反攻，一度將差距縮小至兩分。女武神主教練納卡瀨（Natalie Nakase）隨即換上陳紫柔，希望她為球隊注入活力。
陳紫柔上場後迅速接管比賽，第三節攻下12分，其中包括10分的連續進帳，瓦解狂熱隊的反撲。她在這波攻勢中五投全中，多次突破至籃下得分，最終幫助女武神重新拉開差距。
陳紫柔全場攻下14分，比狂熱球星克拉克（Caitlin Clark）的13分還多一分。克拉克全場14次出手僅命中4球；狂熱則以米切爾（Kelsey Mitchell）的20分為全隊最高。
「她打球的方式能讓所有人振奮，我們也會從她的能量中得到動力。」隊友威廉絲（Gabby Williams）賽後說。她並表示，女武神可能是聯盟唯一擁有多名「年度最佳第六人」候選人的球隊。
陳紫柔本季的表現，與一年前形成鮮明對比。她在2025年WNBA選秀第三輪、第30順位獲女武神選中，成為首名在WNBA選秀中獲選的台裔球員，但在訓練營結束時遭球隊裁退。
一個月後，女武神因多名球員離隊參加歐洲籃球錦標賽，再次簽下陳紫柔。她把握機會逐漸站穩陣腳，新秀球季上場24場。本季她再以訓練營合約爭取席位，最終進入正式名單，並成為伯頓（Veronica Burton）身後的重要替補控球員。
陳紫柔在普林斯頓大學效力三季後轉讀康乃狄克大學，並隨隊贏得2025年全國大學女籃冠軍。她本季已多次得分達到雙位數，逐漸從陣容邊緣球員成長為女武神板凳席上的穩定得分點。
女武神本場投籃命中率達52%，威廉絲攻下全隊最高的16分，替補球員海耶斯（Tiffany Hayes）與薩洛恩（Janelle Salaün）分別得到13分及12分。
八連勝後，女武神戰績提升至18勝7負。球隊深厚的替補陣容已成為本季爭取佳績的重要優勢，陳紫柔也開始被視為WNBA年度進步最快球員及最佳第六人的潛在人選。
她僅出賽10分鐘就攻下14分，其中第三節獨得12分，還包含一波10分連續得分，迅速壓制狂熱隊反撲並幫女武神重新拉開比數。 因為狂熱隊一度把差距縮小到2分，主教練納卡瀨希望陳紫柔帶來活力。她上場後立即以突破和得分改變節奏，成功穩住戰局。 她去年曾在訓練營後被裁掉，之後才重新獲得機會；本季則成功進入正式名單，成為後衛伯頓身後的重要替補，並逐漸成為穩定得分點。
精華 FAQ
她僅出賽10分鐘就攻下14分，其中第三節獨得12分，還包含一波10分連續得分，迅速壓制狂熱隊反撲並幫女武神重新拉開比數。
因為狂熱隊一度把差距縮小到2分，主教練納卡瀨希望陳紫柔帶來活力。她上場後立即以突破和得分改變節奏，成功穩住戰局。
她去年曾在訓練營後被裁掉，之後才重新獲得機會；本季則成功進入正式名單，成為後衛伯頓身後的重要替補，並逐漸成為穩定得分點。
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