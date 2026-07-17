陳紫柔替補攻下14分 助女武神擊敗印第安納狂熱隊

陳紫柔在2025年WNBA選秀第三輪、第30順位獲女武神選中，成為首名在WNBA選秀中獲選的台裔球員，但在訓練營結束時遭球隊裁退。（金州女武神網站）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陳紫柔替補僅10分鐘攻下14分，助女武神擊敗狂熱。

陳紫柔替補僅10分鐘攻下14分，助女武神擊敗狂熱。 重點二： 她第三節連得12分，成功瓦解對手反攻氣勢。

她第三節連得12分，成功瓦解對手反攻氣勢。 重點三：女武神奪下8連勝，陳紫柔成重要替補得分點。

台裔後衛陳紫柔（Kaitlyn Chen）替補上場僅10分鐘便攻下14分，協助金州女武神隊（Golden State Valkyries）周三以88比75擊敗印第安納狂熱隊（Indiana Fever），完成五戰全勝的客場之旅，並將連勝紀錄延長至八場。

狂熱隊在第三節展開反攻，一度將差距縮小至兩分。女武神主教練納卡瀨（Natalie Nakase）隨即換上陳紫柔，希望她為球隊注入活力。

陳紫柔上場後迅速接管比賽，第三節攻下12分，其中包括10分的連續進帳，瓦解狂熱隊的反撲。她在這波攻勢中五投全中，多次突破至籃下得分，最終幫助女武神重新拉開差距。

陳紫柔全場攻下14分，比狂熱球星克拉克（Caitlin Clark）的13分還多一分。克拉克全場14次出手僅命中4球；狂熱則以米切爾（Kelsey Mitchell）的20分為全隊最高。

「她打球的方式能讓所有人振奮，我們也會從她的能量中得到動力。」隊友威廉絲（Gabby Williams）賽後說。她並表示，女武神可能是聯盟唯一擁有多名「年度最佳第六人」候選人的球隊。

陳紫柔本季的表現，與一年前形成鮮明對比。她在2025年WNBA選秀第三輪、第30順位獲女武神選中，成為首名在WNBA選秀中獲選的台裔球員，但在訓練營結束時遭球隊裁退。

一個月後，女武神因多名球員離隊參加歐洲籃球錦標賽，再次簽下陳紫柔。她把握機會逐漸站穩陣腳，新秀球季上場24場。本季她再以訓練營合約爭取席位，最終進入正式名單，並成為伯頓（Veronica Burton）身後的重要替補控球員。

陳紫柔在普林斯頓大學效力三季後轉讀康乃狄克大學，並隨隊贏得2025年全國大學女籃冠軍。她本季已多次得分達到雙位數，逐漸從陣容邊緣球員成長為女武神板凳席上的穩定得分點。

女武神本場投籃命中率達52%，威廉絲攻下全隊最高的16分，替補球員海耶斯（Tiffany Hayes）與薩洛恩（Janelle Salaün）分別得到13分及12分。

八連勝後，女武神戰績提升至18勝7負。球隊深厚的替補陣容已成為本季爭取佳績的重要優勢，陳紫柔也開始被視為WNBA年度進步最快球員及最佳第六人的潛在人選。