沙斯塔山神秘噪音 竟是百台念佛機發出 猜測與邪教、驅狼裝置有關

一名女子在加州沙斯塔山騎馬時，意外發現山林間竟散布約100至200個太陽能供電的「念佛機」。（美國地質調查局，USGS）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 沙斯塔山林驚現百台太陽能念佛機，發出刺耳噪音。

沙斯塔山林驚現百台太陽能念佛機，發出刺耳噪音。 重點二： 部分設備播放講道內容，引發邪教與驅狼用途猜測。

部分設備播放講道內容，引發邪教與驅狼用途猜測。 重點三：裝置位於私人土地邊緣，確切放置者與目的仍不明。

北加州 沙斯塔山（Mount Shasta）近日出現一幕離奇景象。一對母女騎馬時，意外發現山林間竟散布約100至200個太陽能供電的念佛機，不僅持續播放刺耳噪音，部分還傳出疑似宗教講道內容，引網友熱議，紛紛猜測其用途是否與邪教、驅狼裝置，甚至神秘傳說有關。

加州郵報報導，居住在當地的Karrie Ann Snure日前在臉書分享一系列影片表示，她與女兒在沙斯塔山騎馬時，突然聽見樹林中傳來令人毛骨悚然的尖銳聲響。

出於好奇，母女倆離開步道，穿過一片灌木叢查看，赫然發現地面插著數個由太陽能供電的藍牙音箱。隨著繼續往山區深入，她們更驚訝發現，森林中竟散布成片的音箱裝置。

Snure之後再次返回現場調查時，發現一個疑似這些設備的產品包裝盒。盒身印有中文「太陽能蓮花播放器」字樣，產品說明則標示這是一款念佛機，可透過太陽能供電播放音訊。不過，她表示，目前仍無法確認包裝盒是否屬於現場的音箱，也不清楚究竟是誰放置這些設備以及設備的用途。

她表示，大部分音箱播放的是類似白噪音的聲音，但其中一些單獨設置的音箱，則能清楚聽見人聲，不斷重複播放提及「救贖」的講道內容。

Snure隨後在另一段影片中推測，所謂白噪音，可能是所有音箱都播放同一段錄音，但彼此未同步，因此混合後聽起來像一片沙沙雜音。她估計，整座山區約有100至200個這類音箱。

由於沙斯塔山長年流傳許多神秘傳說，Snure一度猜測，這些裝置可能與「雷姆利亞燈塔系統」（Lemurian beacon system）有關。

根據新時代（New Age）傳說，沙斯塔山地底存在一座名為「泰洛斯」（Telos）的地下城市，居民據稱是失落大陸「雷姆利亞」（Lemuria）後裔。相傳山體下方擁有龐大的地下隧道網絡，通往這座神秘城市，而雷姆利亞人不僅擁有高度發達的科技，還能進行跨維度旅行，甚至與外星文明聯繫。

影片曝光後，引發網友各種猜測。有人認為，這些音箱可能是「用來吸引大腳怪進入營地」；也有人懷疑與某種邪教活動有關，或是作為驅趕狼群的裝置。

還有人提出較為務實的推測，認為這些聲音設備可能是當地非法大麻種植者設置的防護系統，用來驅趕野生動物或陌生人。

不少網友也對有人將大量電子設備放置於山林中感到不滿，認為此舉已破壞自然環境。

Snure之後再次前往現場調查，並利用OnX地圖確認，這批音箱其實設置於私人土地上，只是位置緊鄰加州政府管理的公有土地。

她最後在社群平台寫道：「我仍不知道是誰放置了這些音箱，也不知道原因，但至少現在知道，不是整座山想要召喚我們。」

女子在現場發現一個產品包裝盒，盒身印有中文「太陽能蓮花播放器」字樣。圖為示意圖。（淘寶）