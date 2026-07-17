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潛逃近兩年… 喬州謀殺通緝犯 BART車站逃票被捕

編譯林思牧／綜合報導
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喬治亞州一宗謀殺案的通緝逃犯在灣區捷運BART的El Cerrito del N...
喬治亞州一宗謀殺案的通緝逃犯在灣區捷運BART的El Cerrito del Norte車站逃票時被捕。(谷歌地圖)

喬治亞州一宗謀殺案的通緝逃犯，在灣區捷運BART的車站逃票後遭攔截，被警方意外逮獲。

舊金山紀事報報導，警方稱一名在喬治亞州被裁定謀殺罪的男子，14日在捷運El Cerrito del Norte車站試圖逃票時被BART警方逮捕。警方表示，他已潛逃近兩年。

BART稱，警員於上午8時53分左右發現27歲的福爾（Davonte Fore）試圖逃票進入車站搭車。警方稱，福爾試圖逃跑，但在幾個街區外被警方追到後被捕。

當局表示，福爾最初向警方提供了假名。但指紋比對後證實了他的身分，並顯示他自2024年10月起就被通緝，當時他未在喬治亞州迪卡爾布縣的謀殺案的審判中出庭。據迪卡爾布縣地方檢察官辦公室稱，陪審團認定福爾和另一名男子布魯克斯（JaQuan Brooks）犯有惡意謀殺罪、重罪謀殺罪以及其他罪名，他們涉嫌於2021年6月殺害了25歲的吉爾摩（Skyler Gilmore）。

檢方稱，福爾和布魯克斯駕駛一輛日產Rogue進入吉爾摩位於斯通山（Stone Mountain）的公寓區，吉爾摩後來被發現身中槍傷，並已死亡。警方表示，他們透過槍擊案發生前福爾與吉爾摩的通話紀錄和簡訊追蹤到了福爾的行蹤。

檢方稱，福爾和布魯克斯都是幫派成員，吉爾摩被殺是因為她被發現與另一個幫派的成員有關係。福爾在參加了庭審的前兩天後，於2024年10月1日失蹤。他被缺席定罪，並在次月被判處終身監禁（但可假釋）外加15年有期徒刑。

精華 FAQ

  • 他14日在El Cerrito del Norte車站試圖逃票進站，並在警方攔查後逃跑，最後在幾個街區外被追上逮捕。警方原先未識破其身分，直到指紋比對才確認他是通緝犯。

  • 指紋比對顯示他自2024年10月起就被通緝，因未出庭而成為逃犯。進一步資料顯示，他與JaQuan Brooks被認定犯下惡意謀殺罪與重罪謀殺罪。

  • 檢方稱兩人駕車前往Stone Mountain的公寓區後，Skyler Gilmore遭槍殺。陪審團認定他們有罪，Fore後來被缺席定罪，判處終身監禁但可假釋，另加15年徒刑。

喬州 灣區 喬治亞州

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