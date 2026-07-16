逆向流行？灣區青少年回歸數位相機拍照
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愈來愈多灣區青少年回歸使用數位相機拍照而非手機，這個逆行趨勢令很多成人不解。
聖荷西信使報報導，在智慧型手機相機不斷更新換代、手機拍照速度快捷的時代，有些青少年卻開始懷舊地回歸數位相機。「它能讓你留下更持久的記憶，成為你收藏的一部分，」15歲的戈爾（Isha Goel）說道，她喜歡和朋友們一起帶著相機外出。
追蹤全球相機出貨量的相機及成像產品協會ICA報告稱，2024年至2025年，內建鏡頭相機的出貨量成長近30%。
一些青少年表示，他們喜歡數位相機拍攝的顆粒感強、對比度高的照片，而不是智慧型手機的高解析度照片。「更多人喜歡數位相機，因為它看起來更真實，更有質感。」就讀高中的戈爾說。
一些青少年表示，他們也更喜歡數位相機，因為它可以消除各種干擾，讓他們專注於捕捉精彩時刻。「手機上還有其他應用程式，你會收到各種通知，這些都會分散你的注意力，讓你無法專注於最重要的事情。」
儘管數位相機看似有很多優點，但它也會讓用戶感到沮喪，因為他們必須手動將照片上傳到其他裝置才能發布或編輯。「我不認為人們喜歡這種延遲。人們經常為照片添加類似數位相機的濾鏡。我認為更重要的是濾鏡帶來的效果，」學生攝影師竹本（Milo Takemoto）說。
然而，有些青少年認為等待反而讓照片更有價值。「等待是值得的，因為在智慧型手機上，你只需按下快門就能立即看到照片，」戈爾說。「但在數位相機上，你只能看到預覽，所以你會對最終的照片更加期待。」
因為他們認為數位相機拍出的照片更有顆粒感、對比更強，也更像真實記憶的一部分；同時相機能避開手機通知與其他應用程式干擾。 有。追蹤全球相機出貨量的 ICA 指出，2024年至2025年，內建鏡頭相機的出貨量成長近 30%，顯示這類產品正在回溫。 缺點是照片必須手動上傳到其他裝置，發布與編輯都較麻煩；但部分青少年認為等待會讓成品更值得期待，照片也因此更有價值。
精華 FAQ
因為他們認為數位相機拍出的照片更有顆粒感、對比更強，也更像真實記憶的一部分；同時相機能避開手機通知與其他應用程式干擾。
有。追蹤全球相機出貨量的 ICA 指出，2024年至2025年，內建鏡頭相機的出貨量成長近 30%，顯示這類產品正在回溫。
缺點是照片必須手動上傳到其他裝置，發布與編輯都較麻煩；但部分青少年認為等待會讓成品更值得期待，照片也因此更有價值。
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