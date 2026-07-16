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Costco售出上千株有害植物 聖塔克拉拉逐戶追回

編譯組／綜合報導
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聖塔克拉拉縣開展入戶回收行動，回收與入侵害蟲玻璃翅葉蟬有關的好市多葡萄苗。（本報...
聖塔克拉拉縣開展入戶回收行動，回收與入侵害蟲玻璃翅葉蟬有關的好市多葡萄苗。（本報檔案照）

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，聖塔克拉拉縣農業部門官員周一（13日）開始採取了包括挨家挨戶走訪在內的極端措施，以追蹤在好市多Costco）售出的、可能攜帶入侵性害蟲的1000多株葡萄藤。

玻璃翅葉蟬（glassy-winged sharpshooter）是一種小型昆蟲，能夠傳播皮爾斯病（Pierce′s disease），這種病害可能對當地的葡萄園、苗圃和農場造成毀滅性打擊。

約1300株葡萄藤從佛萊斯諾（Fresno）和南加州運抵該地區，隨後於4月和5月被當地好市多顧客購買。

儘管好市多迄今已成功回收約200株葡萄藤，但縣官員並不打算等待剩餘顧客主動退貨。生物學家於周一開始走訪居民家中，從吉爾洛（Gilroy）地區著手，親自將這些葡萄藤連根拔起並收回。「我們確實希望從南縣開始行動，因為這裡集中了我們葡萄和葡萄酒產業的大部分，因此我們要為種植者提供保護，」聖塔克拉拉縣農業副專員莫拉（Ericka Mora）說。

在吉爾洛完成回收工作後，工作組計畫將回收行動擴展至聖荷西。

當工作人員上門時，如果居民在家，他們會直接移除葡萄藤；如果家中無人，工作人員會在門上留下一份通知，並附上袋子、綑紮帶以及關於如何準備植物以便在兩天內進行後續回收的說明。

該縣助理生物學家兼標準專家沃爾佩（Vivian Volpe）強調了此次行動的緊迫性。「這相當緊迫，因為我們希望確保儘快控制住疫情，畢竟這些植物已在居民家中放置了一個多月，」沃爾佩說道。

沃爾佩指出，由於新種植的葡萄藤尚未形成發達的根系，實際移除工作進展順利。她補充說，居民們非常配合。「他們既希望確保自己的植物不會染病，也希望維護社區安全，」沃爾佩說，「整個過程的互動非常順利。」

縣官員敦促任何購買過葡萄藤但尚未接到通知的人士，立即致電聖塔克拉拉縣農業部門。專家警告稱，即使在植株上看不到玻璃翅葉蟬，該昆蟲可能已經產卵，這對當地農業和農作物同樣構成威脅。

精華 FAQ

  • 因為這批約1300株葡萄藤可能攜帶玻璃翅葉蟬，該害蟲會傳播皮爾斯病，對當地葡萄園、苗圃與農場造成嚴重風險。縣府因此採取緊急回收行動。

  • 工作人員先從吉爾洛地區開始逐戶拜訪，若居民在家就直接連根移除；若無人在家，則留下通知、袋子與綑紮帶，要求2天內配合後續回收。

  • 官員指出葡萄藤已在居民家中放置1個多月，若害蟲已在植株上產卵，即使看不見也可能擴散，因此必須盡快控制疫情並保護南縣的葡萄與葡萄酒產業。

Costco 加州 好市多

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