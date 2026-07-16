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聖荷西查維斯廣場新名 周末公布提案

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聖荷西市府將於18日(周六)公布排名選擇投票調查，旨在為市中心廣場選出新名稱。(...
聖荷西市府將於18日(周六)公布排名選擇投票調查，旨在為市中心廣場選出新名稱。(Google Maps)

聖荷西市府將於18日(周六)公布排名選擇投票調查，旨在為市中心廣場一座曾以標誌性勞工領袖查維斯(Cesar Chavez)命名、歷史悠久的公園，選出新名稱。

聖荷西信使報報導，社區成員已提交至少600條建議，市政府正在篩選這些建議，以合併類似的提案，確保其符合資格，並審查是否存在過往爭議。雖然最終候選名單仍在篩選中，但公眾將在周六調查啟動時，首次看到這些提案。調查將持續到27日。

公眾提名期已於7月7日結束，這標誌著聖荷西市中心公園更名工作的第一階段結束。公園是聖荷西最重要的地標，以查維斯的名字命名。在曾經居住聖荷西的查維斯被揭露性侵醜聞後，官員們於上個月啟動公園更名程序，並進行了公開調查。

聖荷西公園與娛樂部門發言人包蒂斯塔(Ed Bautista)表示，公告將在社群媒體上發布，透過電子郵件清單發送，並在公園內張貼。

公園與娛樂委員會將於9月審查得票最高的候選名稱，並向市議會提交建議。委員會可能會建議一個或多個選項，但市議會將在秋季中期做出最終決定。

根據該市的命名政策，一個有效的名稱必須符合以下幾個標準中的至少一個：地理位置、歷史事件，或對聖荷西做出重大貢獻的個人（通常已去世至少五年）

雖然廣場是聖荷西市最顯著的紀念查維斯的標誌性建築，但其他帶有他名字或肖像的公共設施也在審查之中。工作人員已經開始遮蓋或移除部分地點的標誌。帶有他肖像的私人財產不在市政府的管轄範圍內。

歷史上，市中心廣場曾有幾個名稱，包括聖荷西廣場和公園廣場，最後在1993年被命名為查維斯廣場。這座占地23.畝的公園位於市場街，在西班牙殖民時期曾是城鎮廣場，全年舉辦多項標誌性活動，包括公園聖誕節、聖荷西夏季爵士音樂節和公園音樂會。

聖荷西與查維斯有著深厚的淵源。他出生於亞利桑那州最後定居在聖荷西東區，那裡住著他的親戚。在海軍服役後，他結婚並返回聖荷西。

精華 FAQ

  • 市府將於18日周六公布排名選擇投票調查，讓公眾首次看到更名候選提案，調查將持續到27日，之後再由委員會與市議會進一步審議。

  • 社區成員已提交至少600條名稱建議，市府正進行篩選，將相似提案合併、確認資格，並檢查是否有過往爭議，以形成最終候選名單。

  • 公園與娛樂委員會預計在9月審查得票最高的候選名稱，並向市議會提出建議；市議會可能在秋季中期做出最終決定。

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