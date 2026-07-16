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野火季威脅 巴洛阿圖埋設輸電線路

巴洛阿圖訊
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巴洛阿圖再次面臨野火威脅。日前靠近波托拉谷邊界的Arastradero Road路附近約4畝土地燃起熊熊大火，引發區域性緊急應變。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，儘管6月22日的野火規模相對較小，但巴洛阿圖正在推進一項雄心勃勃的項目，旨在保護居民免受更大規模火災的威脅：拆除山麓地帶所有由市政府運營的輸電線路，並將其埋入地下。

市府緊急服務辦公室主任杜克（Kenneth Dueker）在日前會議上表示，輸電線路地下化工作預計將在一個月內完成。

杜克指出，包括太平洋煤氣電力公司（PG&E）和愛迪生電力公司在內的其他公用事業公司，也曾遇到架空電線在強風天氣下倒塌，造成火災隱患的情況。為了避免這種情況，巴洛阿圖已將約4萬9200呎的架空電線和光纖電纜埋入地下。該計畫於2021年啟動，耗資1100萬美元。

「坦白說，作為電力運營商，巴洛阿圖不想成為火災的根源，」杜克說， 「因此，我們一直在進行一項規模龐大且耗資巨大的工作，這項工作基本上在6月完成。目的是將市政府控制的這些架空電力線路從城鄉交界地帶移除。」

杜克還列舉了市政府正在採取的其他策略，包括使用控制燃燒來清除雜草等入侵物種。「如果落葉堆積如山，植物又過於密集，那簡直就是災難的根源，」杜克說。

每年這個時候，防火工作都會加強。與往年一樣，巴洛阿圖最近在山麓自然保護區啟用了八號消防站，是一個季節性消防站，由巴市與聖克拉拉縣消防局聯合運營。巴市還在自然保護區內清理植被，並確保設置防火隔離帶。

精華 FAQ

  • 火災發生在靠近波托拉谷邊界的Arastradero Road附近，燃燒面積約4畝，雖然規模不大，仍引發區域性緊急應變，也凸顯山麓地帶的火災風險。

  • 市府正拆除山麓地帶所有由市政府運營的架空輸電線路，改為埋設地下，並已完成約4萬9200呎電線與光纖電纜地下化，以降低強風與火災風險。

  • 巴洛阿圖還透過控制燃燒清除雜草等入侵植物，並在山麓自然保護區啟用季節性消防站，同時持續清理植被、設置防火隔離帶，提升整體防災能力。

聖荷西

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