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加州1.1萬人筆試「異常」 亞裔被吊銷駕照 民選官員促DMV說明原因

記者張宏／綜合報導
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加州車輛管理局（DMV）懷疑約1.1萬加州駕駛人在筆試中作弊，要求其必須重新參加...
加州車輛管理局（DMV）懷疑約1.1萬加州駕駛人在筆試中作弊，要求其必須重新參加駕照筆試。（取自DMV官網）

加州車輛管理局（DMV）懷疑約1.1萬駕駛人在筆試中作弊，因此要求他們重考筆試；最近有亞裔重考失敗，當場失去駕照。

DMV已於上個月向這些需重考的駕駛人寄發通知信，表示在檢視近期筆試時發現「考試異常情況」，但DMV否認這些異常與AI和系統故障有關。

洛杉磯時報報導，DMV表示，若收到通知的駕駛人重新參加筆試未通過，其駕駛執照可能會立即遭吊銷。韓裔移民Jiwon Kim就遭遇這樣的結果，她收到DMV通知時十分震驚，因為距離她在惠提爾DMV通過筆試已近一年。她表示，英語不是她的母語，去年7月為筆試付出許多努力，順利通過時還很有成就感。然而她14日前往富樂頓DMV重考時未能通過，駕照遭當場取消。

她的丈夫Daniel Kim表示，她重考時，有工作人員一直站在後方不停觀察，這種壓力對她的表現造成負面影響。如今，Jiwon Kim擔心失去駕照後，將無法開車上下班，也對DMV從未告知她原本考試成績為何被判定無效感到沮喪。她甚至懷疑其韓國姓名或移民身分，可能成為考試被標記的原因。

這些駕駛人是在2025年7月至2026年4月期間參加筆試。通知要求他們必須在30天內重新參加並通過筆試，否則駕照將被吊銷。通知信一出，引大批民眾困惑，不少收到通知的駕駛急忙預約重考，並質疑究竟發現什麼問題。有些人猜測，這可能是DMV內部技術故障，或與該部門使用AI有關。

DMV發言人14日表示，這些異常情況與考生本身有關，並非DMV內部技術問題，也與AI無關。DMV在「例行內部監測」過程中，發現駕駛知識測驗結果出現某些模式，顯示「部分考生可能試圖透過各種作弊方式規避正常的考試程序」。

發言人強調，收到通知信不代表當事人已被認定作弊。不過已有部分案件移交地方檢察官進一步偵辦，並可能提出刑事指控。究竟偵測到哪些異常模式，為保護調查方法及維護考試制度的完整性，不便公開細節。

加州州參議員Dave Cortese與Tony Strickland就此事聯名致函DMV，要求說明究竟是哪些原因導致部分考試被標記為異常，以及DMV採取哪些措施，確保合法取得駕照的民眾不會遭誤判。Cortese表示，對許多加州居民而言，合法駕駛是維持工作、接受醫療照護及履行家庭責任不可或缺的一部分，因此任何可能影響駕照資格的措施，都應建立在清楚、客觀且透明的程序上。

精華 FAQ

  • DMV表示在例行內部監測中發現近期筆試結果出現某些模式，懷疑部分考生可能以作弊方式規避正常程序，因此寄發通知要求重考，並稱異常與AI或系統故障無關。

  • DMV已說明，收到通知者必須在30天內重新參加並通過筆試，否則駕駛執照可能立即遭吊銷；目前已有部分案件被移交地方檢察官，可能進一步提出刑事指控。

  • 因為有亞裔考生重考失敗後當場失去駕照，且不清楚原本成績為何被判無效，懷疑姓名或移民身分遭誤判；州參議員也要求DMV說明標記原因與防錯措施。

加州 亞裔 DMV

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