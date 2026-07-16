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Costco美食新品炸雞柳 華人好評

記者王子涵／舊金山報導
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Costco新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在Costco美食廣場上...
Costco新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在Costco美食廣場上線， 不少食客慕名前來品嘗。（記者王子涵╱攝影）

在物價飛漲的舊金山灣區，下館子的最低消費逼近人均40元，連鎖快餐也超過15元，這使得Costco自1985年從未漲價的1.50元熱狗加飲料的套餐尤為可貴。近日，新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在全國的Costco美食廣場上線， 不少食客慕名前來品嘗，一時間甚至超過熱狗套餐、烤雞，成為最受歡迎的Costco美食。

炸雞柳售價6.99元，一份有五塊雞柳和一小盒醬料。年初，Costco只在全美指定門店試驗炸雞柳，在獲得廣泛好評後，最終在近日上線全國店面。一份炸雞柳高達1640卡，也成為菜單上最「罪惡」的美食之一。

Reddit論壇對這款新品展開激烈的討論，網友從麵包層厚度、雞肉質量、醬料口味等多個維度與傳統炸雞連鎖快餐的產品進行比較。

網友unicorndog7表示，醬料口味屬於「蜂蜜燒烤味」，對比Chick-fil-a的經典醬料，更加濃郁，是加分。但它並不喜歡過厚的麵包層，讓整體的口感變得廉價。「結論就是，繼續點熱狗。」

小紅書網友乾杯小林稱，新品雞柳完爆Jollibee幾塊。「炸雞應該是烤箱復炸的，除了一面軟一面硬，沒有任何毛病，肉很大塊很滿足，調味也剛剛好，不辣不柴，整體對得起這個價格。醬汁和Chickfila醬料相似度高達90%。」

很多女性網友稱，五塊雞柳對於一份零食來講份量太多，甚至無法吃完。不少網友也建議，如果是與薯條、或者一杯飲料組成套餐，將更受歡迎。

官方表示，雞柳是烤箱烤製、而非油炸。華人林女士表示，1640卡簡直是熱量刺客，儘管是非油炸，但熱量缺高過Cheese Cake Factory的炸雞柳套餐。

Costco新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在Costco美食廣場上...
Costco新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在Costco美食廣場上線， 不少食客慕名前來品嘗，。（記者王子涵╱攝影）

Costco新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在Costco美食廣場上...
Costco新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在Costco美食廣場上線， 不少食客慕名前來品嘗。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 因為灣區物價高漲、外食昂貴，Costco長年低價的熱狗套餐顯得特別划算，而新推出的炸雞柳又在試賣後獲得好評，因而吸引大量食客排隊嘗鮮。

  • 炸雞柳售價6.99元，一份有5塊雞柳和1小盒醬料；官方說明是烤箱烤製非油炸，但整份熱量仍高達1640卡，被形容為菜單上最「罪惡」的品項之一。

  • 討論集中在麵衣厚薄、雞肉口感與醬料風味，有人認為醬料像蜂蜜燒烤或Chick-fil-A醬、表現不錯，也有人嫌麵衣過厚、份量太大，甚至建議點熱狗更划算。

Costco 華人 灣區

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