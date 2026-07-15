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售價高、業績差 知名Sweet Maple餐廳將關閉SFO機場分店

舊金山訊
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位於舊金山國際機場二號航廈、營業八年的亞洲融合早午餐餐廳Sweet Maple，...
位於舊金山國際機場二號航廈、營業八年的亞洲融合早午餐餐廳Sweet Maple，租約將提前終止，預計今年初秋關閉。（取自谷歌街景）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Sweet Maple舊金山機場二號航廈分店因業績不佳將提前關閉。
  • 重點二：該店高價餐點與低評價引發顧客批評，早餐捲餅售價達24元。
  • 重點三：機場將把原店址改作新聞零售店，未來也可能騰出貴賓室空間。

位於舊金山國際機場二號航廈、營業八年的亞洲融合早午餐餐廳Sweet Maple，因營運表現不佳，租約將提前終止，預計今年初秋關閉。該店菜單上一份早餐捲餅售價高達24元，也引發顧客對價格及餐食品質的批評。

Sweet Maple是灣區知名的早午餐連鎖品牌，2018年將品牌授權給機場餐飲營運商SSP America Incorporated，由後者在舊金山國際機場開設餐廳。機場發言人雅克爾（Doug Yakel）表示，這家餐廳的財務表現不如二號航廈其他餐飲業者，因此計畫提前終止租約。

雅克爾表示，餐廳現址未來將改建為新聞及零售商店，預計明年初開業。

在8日舊金山市議會預算與財政委員會例會上，舊金山國際機場政府與政策助理Daniel Tsang表示，批准終止租約後，機場可將另一處原本規畫作為新聞及零售商店的空間，騰出作為未來旅客貴賓室。

雅克爾指出，新的旅客貴賓室計畫目前尚未確定。美國運通貴賓室（American Express Centurion Lounge）仍將在現址營運兩年，之後才會遷回第三航廈。

預算與財政委員會已將相關決議送交市參事會全會，並建議批准。

Sweet Maple共同創辦人崔浩律（Hoyul Steven Choi）表示，他並未持有機場餐廳的股份，只是將品牌名稱授權給SSP America。他認為關閉機場店，對雙方而言都是正面結果。

崔浩律表示，SSP America可以避免繼續虧損，Sweet Maple也不必再受到該店網路評價不佳的影響。他指出，Sweet Maple其他分店的評價普遍較高，但機場店的Google及Yelp評分僅約兩至三星。不少顧客在評論中批評餐食品質、服務及菜單價格。

媒體近日實地走訪發現，該店一份早餐捲餅售價24元，玉米片配沾醬15元，炸魚薯條則為26元。

除SFO分店以外，Sweet Maple在加州仍有五家店運營。

今年稍早，崔浩律旗下另一個早午餐品牌Kitchen Story在營業12年後，關閉舊金山分店。今年6月，Sweet Maple及Kitchen Story共同創辦人崔智妍（Jiyeon Choi）又在舊金山Parkside社區開設新品牌Jandii Cafe，並計畫在原Kitchen Story舊址開設第二家分店。

精華 FAQ

  • 機場發言人表示，這家店的財務表現不如二號航廈其他餐飲業者，營運多年仍持續虧損，因此租約將提前終止，預計今年初秋關閉。

  • 主要爭議來自價格偏高與餐食品質評價不佳。媒體實地走訪時可見早餐捲餅24元、玉米片15元、炸魚薯條26元，且Google與Yelp評分僅約2至3星。

  • 機場規劃將原店址改建為新聞及零售商店，預計明年初開業；同時，若租約終止獲批，另一處原規畫零售空間也可騰出，作為未來旅客貴賓室使用。

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