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連鎖超市一家家關門 零售業：不只是租金太高單一問題

記者李怡／舊金山報導
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舊金山大型超市接連關閉，社區居民漸漸難以就近購買物美價廉的新鮮蔬果、肉類等基本食...
舊金山大型超市接連關閉，社區居民漸漸難以就近購買物美價廉的新鮮蔬果、肉類等基本食品。（記者李怡╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山多家超市與連鎖零售店接連撤出，居民採買日用品與生鮮更不便利。
  • 重點二：零售業者認為，租金高、失竊、治安與人力成本上升才是關店主因。
  • 重點三：市府擬推平價食品法案與空置稅，但能否吸引超市回流仍存爭議。

從市中心的Whole Foods，到Fillmore的Safeway，再到近年陸續縮減分店的Walgreens、CVS，舊金山近年大型超市與連鎖零售店接連撤出，不少居民發現，買菜、買日用品越來越不便利。對部分沒有汽車的長者或低收入家庭而言，過去步行幾分鐘就能到的超市，如今可能要搭乘公車才能採買一趟。

大型超市接連關閉，社區居民難以就近購買物美價廉的新鮮蔬果、肉類等基本食品。然而超市撤離的原因，遠比「租金太高」複雜的多。

近年零售業者普遍指出，除了商業租金高昂之外，商店失竊、治安問題、人力成本增加、通貨膨脹，以及疫情後消費人口回流速度不如預期，都增加了經營壓力。部分位於市中心的商場，即使重新招租，也因人流不足、營運成本偏高，遲遲找不到新的超市願意進駐。

面對這一難題，14日市議員馬百樂（Bilal Mahmood）在市議會上提出「平價食品法案」，希望改善居民購買平價食品的困境。

法案除了規畫設立基金，協助社區增加生鮮食品供應，也建議向長期閒置的大型超市、藥局店面課徵空置稅，希望提高業主重新出租店面的意願。

不過此提案已遭到市長羅偉暫緩審議，也引發居民的不同看法。支持者認為，不能讓大型店面一空就是好幾年，應透過經濟誘因促使空間重新活化。反對者則認為，即使空置稅能促使部分業主重新利用店面，也未必足以吸引新的超市進駐。若治安、營運成本及市場需求等根本問題沒有改善，企業仍可能選擇到其他城市投資。

多位零售及商業發展人士認為，要真正留住超市，除了改善商業環境，更需要招商政策、社區支持及穩定的消費人口，才能讓業者願意長期經營，而不是僅靠一項法案解決多年累積的結構性問題。

相較之下，像華埠、日落區及列治文區因擁有成熟的華人超市和傳統生鮮市場，目前受到的衝擊相對較小。不少居民仍習慣每天步行到社區超市採買，也讓華人商圈在大型連鎖超市撤點後，持續扮演地方生活的重要角色。

精華 FAQ

  • 報導指出，超市撤出不只是租金太高，還包括商店失竊、治安不佳、人力成本增加、通貨膨脹，以及疫情後消費人口回流不如預期等因素，讓經營壓力持續升高。

  • 對沒有汽車的長者與低收入家庭來說，原本步行即可到達的超市消失後，採買生鮮與日用品變得更不方便，可能得改搭公車，生活成本與時間負擔都增加。

  • 市議員馬百樂提出平價食品法案，包含設基金協助生鮮供應，並對長期閒置店面課空置稅，但提案已遭市長暫緩，外界也認為若治安與市場需求未改善，效果有限。

租金 舊金山 低收入

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