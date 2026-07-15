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冒充警察詐騙30萬 北加39歲華裔男子遭通緝

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州男子陳仁慶（譯音）遭路易斯安那州聖法蘭西斯維爾警局通緝。（St. Franc...
加州男子陳仁慶（譯音）遭路易斯安那州聖法蘭西斯維爾警局通緝。（St. Francisville PD）

WVLA Baton Rouge報導，北加州匹茲堡（Pittsburg）39歲華裔男子陳仁慶（Renqing Chen，譯音）涉嫌冒充政府人員，誘騙受害者購買比特幣（Bitcoion）及黃金，詐騙超過30萬美元。路易斯安那州聖法蘭西斯維爾（St. Francisville）警局（SFPD）已依重大竊盜、持有偽造身分證等罪名通緝他。

警方指出，2026年6月10日，一名受害者向警方報案，稱自己在數個月內遭到詐騙。受害者稱自2025年起陸續接到電話，對方稱謊稱州檢察長辦公室員工，指出受害者遭通緝，美國財政部（Department of the Treasury）將查扣其名下資產。

聖法蘭西斯維爾警局表示，受害者被指示將銀行帳戶提款購買比特幣和黃金，再將黃金交給一名取貨員。警方估計受害者損失超過30萬美元。

陳仁慶被通緝的罪名包括竊盜金額超過2萬5000美元；非法製造、生產、散布或持有偽造身分證件；冒用他人身分等。聖法蘭西斯維爾警局呼籲知情者撥打225-635-4177。警方也提醒，合法的執法機關絕不會要求民眾用比特幣、黃金、白銀或其他資產支付款項以解決任何法律案件。若懷疑自己是類似詐騙受害者，可聯繫所在地警方。

精華 FAQ

  • 警方指出，他疑似冒充州檢察長辦公室員工，謊稱受害者遭通緝，並聲稱美國財政部將查扣其資產，藉此施壓對方依指示行動。

  • 受害者先被要求從銀行帳戶提款購買比特幣與黃金，之後再把黃金交給取貨員，警方估計整體損失已超過30萬美元。

  • 聖法蘭西斯維爾警局已依重大竊盜、偽造身分證及冒用他人身分等罪名通緝陳仁慶，並提醒民眾，合法執法機關絕不會要求以比特幣、黃金或白銀付款。

北加 華裔 比特幣

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