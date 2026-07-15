聖塔克拉拉縣ICE工程 聯邦同意暫時中止

國土安全部（DHS）將暫停在Holsclaw Rd.地塊的建設和開發活動，直至9月9日。(Google Maps)

聯邦當局已同意暫時中止在聖塔克拉拉縣正在興建的疑似美國移民及海關執法局（ICE）設施的建設工程。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，這項延期源自於聖塔克拉拉縣和加州 上個月提起的訴訟中達成的一項程序性協議，該訴訟旨在阻止該計畫。根據州一提交給北加州聯邦法院的協議，美國國土安全部 （DHS）將暫停Holsclaw Rd.地塊的建設和開發活動，直至9月9日。

如果獲得法院批准，這項妥協措施將給予國土安全部更多時間來回應最近一項禁令，該禁令要求立即停止在吉爾洛以東、聖塔克拉拉縣非建制地區內這塊25畝土地上的建設工程。

作為交換，法院批准了原告，加州檢察長邦塔和聖塔克拉拉縣提出的提前聽證會日期以審議其禁令的請求。此案將於9月8日開庭審理。

根據法庭文件，一名縣調查員於今年4月首次發現該地點的建設和拆除活動。縣政府官員曾表示擔憂，原定於10月7日的聽證會，將允許施工在未經司法審查的情況下，繼續進行數月之久。

州和縣政府官員於6月10日提起訴訟，認為聯邦當局在未依法規定進行環境評估或與州和地方當局協商的情況下，推進了位於7240 Holsclaw Rd.的計畫。訴訟還指出，該設施違反了將該地塊專門用於農業用途的規畫規定。

國土安全部 的一位代表重申了該機構的說法，即無意在該地點設立拘留中心。此前，官員曾表示該地塊將用於建造辦公設施。然而，這一說法與帶有 ICE 和 DHS 標識的詳細藍圖相矛盾，藍圖上包括了被拘留者處理區、審訊室和拘留室。

聖塔克拉拉縣府律師洛普雷斯蒂 (Tony LoPresti) 告訴「焦點」：「這一秘密開發項目是社區面臨的緊迫而嚴重的問題。我們申請初步禁令正是出於這種緊迫性和嚴重性。需要確保在訴訟期間停止施工。」