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國會提案削減主要住屋資本利得稅 灣區受益大

編譯林思牧／綜合報導
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國會兩黨正在積極推動一項提案，旨在降低甚至取消出售主要住宅的資本利得稅。(Pex...
國會兩黨正在積極推動一項提案，旨在降低甚至取消出售主要住宅的資本利得稅。(Pexels)

國會正在大力推動一項削減主要住屋資本利得稅(capital gain tax)提案。這是有利於富人的措施，灣區13個郵遞區號將受到最大利益。

舊金山紀事報報導，國會兩黨正在積極推動一項提案，旨在降低甚至取消出售主要住宅的資本利得稅。如果提案獲得通過，將對舊金山灣區產生巨大影響，因為近年來此區房價大幅上漲的比例異常之高。

根據現行法律，出售主要住宅的房主，其淨利潤的前25萬美元（單身申報）或50萬美元（夫妻聯合申報）無需繳稅。超過此限額的部分則需繳納資本利得稅。至少有七項法案（其中大部分是在川普去年7月提出該構想之後提出的）計畫將目前的免稅額度提高一倍、完全取消上限或對資本利得稅規則進行較為溫和的修改。

房地產經紀人和其他支持者表示，目前的免稅額度自近30年前設立以來從未改變，阻礙了長期房主搬遷或縮小住房面積。他們表示，舊制度導致房屋周轉率大幅下降，使得年輕人更難購買第一棟房子或較大的房屋。

反對者則認為，這些提案將耗費聯邦政府數十億美元，卻不成比例地使富裕的房主受益，而且並不會帶來房屋周轉率的顯著提升。

根據Zillow的數據，灣區66%的房屋自上次出售以來升值超過25萬美元，42% 的房屋升值超過50萬美元。即使免稅額翻倍，許多房主仍可能面臨稅負。灣區近20%的房屋毛利超過100萬美元，9%的房屋未開發的收益超過150萬美元。

注意事項：並非所有房屋都符合主要居所的定義。此外，這些是毛資本收益，並未計入可抵扣的費用，例如銷售佣金和房屋裝修費用，這些費用可以減少房主的資本利得。

儘管如此，灣區的房產收益仍遠高於其他地區。全美範圍內，約有26%的房屋毛資本利得超過25萬美元，8.5%的房屋毛資本利得超過50萬美元。收益較高的房屋則少得多——據Zillow數據顯示，超過100萬美元收益的房屋僅占2.3%，超過150萬美元的房屋僅占 1%。

在聖塔克拉拉縣和聖馬刁縣這兩個灣區房價最高的縣，約有20%的房產毛增值超過150萬美元。在馬連縣和舊金山縣，這一比率分別約為13%和10%。灣區有13個郵遞區號，主要位於矽谷的高檔城市，例如洛斯阿圖、阿賽頓、薩拉度加、洛斯阿圖山、波多拉谷(Portola Valley)和塢德賽(Woodside)超過一半的房屋增值超過150萬美元。

精華 FAQ

  • 提案目標是降低甚至取消出售主要住宅的資本利得稅，部分版本會把免稅額翻倍，或直接調整、放寬現行課稅上限。

  • 因為灣區房價長期大幅上漲，許多房屋的增值遠超現行免稅額，特別是矽谷與高價城市，能直接從稅改中獲得最大利益。

  • 反對者指出，這會讓聯邦政府少收數十億美元，且主要利益集中在富裕房主身上，對提升房屋周轉率與改善住房市場幫助有限。

舊金山 灣區

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